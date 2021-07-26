Gündem Trakya illeri en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında yer aldı
EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ

Trakya illeri en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında yer aldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 63,61, ikinci doz ortalaması ise 36,80 olarak kayda geçti. Trakya'da nüfusa göre aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 77,8, Edirne'de yüzde 77,5, Tekirdağ'da ise yüzde 72,9 olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Trakya illeri en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında yer aldı
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 63,61, ikinci doz ortalaması ise 36,80 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 77,8, Edirne'de yüzde 77,5, Tekirdağ'da ise yüzde 72,9 olarak açıklandı.

Buna göre, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü, Tekirdağ ise 10'uncu sırada yer aldı.

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Aşılamanın başladığı tarihten bu yana Kırklareli'nde 412 bin 58, Edirne'de 487 bin 684, Tekirdağ'da 1 milyon 13 bin 100 doz aşı yapıldı.

Aşıya yoğun ilgi

Kırklareli'nde randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Vatandaşlar, aşılama merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci doz aşı olan Abidin Edret, herkesi aşı olmaya davet etti.

Salgının atlatılması için üzerine düşeni yaptığını ifade eden Edret, "Türkiye'de bir an önce herkesin aşı olmasını temenni ediyorum. Ben ikinci doz aşımı oldum. Hiçbir sıkıntım yok. Herkes sağlığına dikkat edecek. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar. Kendimi daha güvende hissediyorum" dedi.

Şengül Mutluer de üçüncü doz aşısını olarak kendisine korumaya aldığını kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da randevu alan vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

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