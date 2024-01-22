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Ankara’nın her köşesini bilirim Yavaş'ı sokakta gören var mı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Adayı Turgut Altınok, şehri bir taksi şoförü kadar iyi bildiğini vurgulayarak, “Geçeyim direksiyonun başına, gelsin bir müşteri, onu nereye derse götürürüm. Altınok, Ankara’nın her köşesini bilir, bir köşesini değil” dedi. Altınok, “Ankara’da Yavaş yıllar son bulacak” diye de ekledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan ve
04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:04 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Turgut Altınok “Güzel bir gün için; bir tebessüm yeter…” yazdı.
Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Turgut Altınok “Güzel bir gün için; bir tebessüm yeter…” yazdı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altınok, dün AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu. Altınok, Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki potansiyel oyunun yüzde 73 olduğunu bildirirken, “Sosyal medyadaki paralı anketlere inanmayın” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentin öncelikli sorunlarına yetişmekte geç kaldığına değinen Altınok, “Ankara’da Yavaş yıllara son vereceğiz. Ankara’da ok gibi hizmet yıllarını ve Ankara’mızın altın çağını başlatacağız” dedi.

YAVAŞ HALKIN ARASINA KARIŞMIYOR

Altınok, Yavaş’ın Ankaralı ile temasının zayıf olduğunu söyledi. “Ankara’da 5 yılda ABB Başkanının yaptığı bir eser var mıdır?” diye soran Altınok, sözlerinin devamında, “Gidip görelim diyeceğiniz eser yok. 300 milyar yönetti 5 yılda ABB Başkanı. Bana Ankara’da 30 milyarlık bir yatırım gösterin. 3 milyarlık bir eser gösterin, yüzde 1 bütçesi. Var mı diye soruyorum, çünkü ben Ankara’nın her köşesini bilirim. Taksi şoförü arkadaşlarımız kadar Ankara’yı bilirim. Binip direksiyonun başına gelsin bir müşteri onu nereye derse götürürüm. Altınok, Ankara’nın her köşesini bilir, bir köşesini değil” ifadelerini kullandı.

SOKAKTA GÖREN VARSA SÖYLESİN

Altınok, Ankaralıların vereceği oyun Ankara’nın 5 yılı için değil Ankara’nın geleceği için olduğuna işaret etti. Ankara’nın şahlanış ve altın çağının başlayacağını belirten Altınok, makamının sokaklar olduğunu belirterek, “5 yılda büyükşehir belediye başkanını sokakta gören var mı? Allah için gören varsa söylesin” diye sordu. “Yenimahalle’yi eserle donatacağız” diyen Altınok, Çankaya’da kentsel dönüşüm başlatacaklarını ifade ederken, Şentepe’ye metro hattı çekileceğini söyledi.

Başkente ‘Altı ok’ değil ‘Altınok’ yakışır

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı’nın başkent adayı Turgut Altınok için “Ankara’ya ‘Altı ok’ değil ‘Altınok’ yakışır” dedi. MHP İl Başkanlığı’nda dün basın toplantısı düzenleyen Doğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Doğan, “Mansur Yavaş yönetiminde son 5 yıldır tam bir beceriksizlik, çapsızlık ve iş bilmezlik yüzünden adeta bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bakınız Ankara 5 yıllık Mansur Yavaş yönetiminde en az 15 yıl geriye gitmiştir” ifadelerini kullandı. Doğan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve 5’i Milliyetçi Hareket Partisi, 20’si AK Parti olmak üzere 25 ilçe belediyemizin hepsini kazanarak Cumhur İttifakı olarak Ankara’da destan yazacağız. 1 Nisan 2024 sabahı Turgut Altınok ile birlikte Ankara’mızda altın çağ başlayacak. Ankara’ya ‘Altı ok’ değil ‘Altınok’ yakışır” dedi.


Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız
Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Yenimahalle teşkilatıyla buluşarak seçimi kazandığı takdirde yapacağı bazı projeler hakkında bilgi paylaştı. Ankara'yı şaha kaldıracaklarını belirten Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacağız." dedi. Ankara'da alacağı potansiyel oy oranına ilişkin de konuşan Altınok, "'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 73. Bu şunu gösteriyor, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Oy veren vatandaşlarımız, 'iyi ki Altınok'a oy vermişiz' diyecek. Büyükşehir'i alacağız, fark atacağız." ifadelerini kullandı.


#siyaset
#Turgut Altınok
#Ankara
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