Turizmde belediyelere de iş düşüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yeni Şafak’ın da aralarında bulunduğu bir grup gazeteci ile Gastroantep Kültür Yolu Festivali açılışında bir araya geldi. Ersoy, turizm hedefleri başta olmak üzere kaçakçılıkla gelinen noktayı anlattı.

BRONZ HEYKEL ÇOK ÖNEMLİ

Tarihi eserlerin kaçırılması ve yurda döndürülmesi konusunda bilgi veren Ersoy, “Sonucu onlarca yıl süren işlemler birkaç yıl içinde sonuçlanır hale geldi. 2002’den günümüze 12 bin 154 eser ülkemize döndürülürken bu oran son 6 yılda 7 bin 839 eser oldu. En son getirilen 14 eser arasında iki bronz heykel başı var. Bir tane anıtsal boyutta bronz kadın heykeli var. Bronz heykeller çok önemli eserler. Çünkü savaş dönemi bu bronzlar eritiliyormuş ve bulunması çok zor” diye konuştu.

9 GÜNDE 2-3 AYLIK CİRO

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında şehir sayılarının arttığına dikkat çeken Ersoy “Bir şehir ile başlanılan yolculuk şu an on altı şehir oldu. 2025 yılında ise yirmi şehir olacak. Sonra bu hedefi 35 şehire çıkacağız. Bu şehirlerin seçiminde şehir seçimi hesaplaması yapılıyor. Bölge bölge bakılıyor. Bir de şehrin nüfus yoğunluğuna ve turizm yoğunluğuna bakıyoruz. Karşılaştığımız esnaflar 9 günde 2-3 aylık ciro yaptıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK SİLAH THY

Ersoy, Türk Hava Yolları’nın 330 noktaya direk uçuş yaptığı noktalarda tanıtım faaliyetlerinin olacağını belirtti. Ersoy, “2019’dan itibaren Türkiye 200’e yakın ülkede tanıtım yapan ülke oldu. En büyük silahımız Türk Hava Yolları. Kırmızı bayrağın uçtuğu her destinasyon bundan sonra hedef destinasyondur. 330 noktaya direk uçuş yapıyor. Biz de buralardan turist getireceğiz. Ayrıca sezonu önce 12 aya sonra da 81 vilayete yayacağız. Çünkü su sporları, doğa sporları, gastronomi, bisiklet, inanç turizmi var. Sindire sindire gidiyoruz, piyasanın sindirmesi lazım” diye konuştu.

BELEDİYELERE KAÇAK ÇAĞRISI

Ersoy, Türkiye’nin bu yıl turizmde İtalya’yı geçeceğini belirterek, “Biz turizmde öyle bir aşamaya geldik ki yerel belediyelerin elini taşın altına sokması gerekiyor. Kaçak yapılaşma ile mücadele etmesi lazım, altyapı ile ilgili sorunları çözmesi lazım. Bütün sorumluluğu Ankara’ya atamazlar. Çünkü bakın biz 2017'de 7'nci sıradayız, hızla ilerliyoruz 6'ncılığa 5'inciliğe oynuyoruz bu sene muhtemelen 4'üncü sırada olacağız. İtalya'yı geçmek üzereyiz gibi görünüyor’’ şeklinde konuştu.

TURİZMDE HERKES RAKİBİMİZ

Turizmde dünyadaki her ülkenin rakip olduğunu kaydeden Ersoy, “Dünyadaki bütün ülkeler potansiyel ziyaretçimiz aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz turizm böyle bir şey. Biri gider restoranınızdan çalar, biri gider kültürünüzden çalar. Herkes sizden bir şey çalabilir. O yüzden herkes hedef misafirimiz o yüzden herkes potansiyel rakibimiz. Bunu böyle planla-yacaksınız.’’ ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÜYELERİNİ KAYBEDER

TÜRSAB’ın turist sayılarına ilişkin açıklamasını değerlendiren Ersoy, şunları söyledi: “TÜRSAB dışında bütün STK'lar gönüllülük esasına dayanır. Hiçbir zorunluluk, yaptırım yok. Dünyada da bu iş böyledir. Bir tek bizim ülkemizde, maalesef zamanında yasa yapılırken zorunlu hale getirilmiş. Bugün zorunluluğunu kaldırın TÜRSAB bir tane üye bulamaz. O da yönetimindeki zafiyetten, kötü yönetimden kaynaklı. Bugün kaldıralım zorunlu üyeliği 6 ay içinde bütün üyelerini kaybeder. Öteki gönüllü STK'lara bakın. Her geçen gün üye sayısı artıyor. Doğru şekilde doğru şeyleri yapıyorlar. Şahsi çıkarlarını ön planda tutmuyorlar, kurum çıkarlarını, STK çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Maalesef orada kokuşmuş bir yapı var. O yapı o şekilde devam ediyor. Sektörün en büyük STK'sı konaklama. Ulaşım STK'ları da üstlenmiş oldukları rol sebebiyle çok daha güzel çıkmış durumda. En sonunda yeme içme sektörü çok güzel örgütlenmeye başladı. Hepsi ile uyumlu, koordineli bir şekilde çalışıyoruz. TÜRSAB’ın altında birçok gönüllü dernekle de iletişimimiz çok iyi. Hepsi istedikleri zaman geliyorlar, sorunlarını iletiyorlar. Onları çöze çöze gidiyoruz.

SİYASİ PARTİYE GİRİN

(Peki bu neden yapılıyor?) Siyaseten aklınca muhalif kesimde yer alıyor, muhalefet yapıyor. Bence STK'ların siyaseten muhalefet yapması doğru değil, tarafsız olması gerekiyor. Siyaset yapacaksanız STK'nın başında durmamanız gerekiyor. Gidin bir siyasi partiye girin orada siyasetinizi yapın. STK'nızı atlama taşı olarak kullanıp siyasiye erişmeye çalışıyorsanız, bir partide yer bulmaya çalışıyorsanız o dönemler geçti artık.”

Üzerimize düşen sabrı göstereceğiz

Enflasyonla mücadele ve stabilizasyon çalışması çok çok önemli. Ben turizmci arkadaşlarıma da söylüyorum, döviz şu anda düşük seyrediyor bunun bize bir yükü var ama biz bu sene dişimizi sıkmalıyız, enflasyon, stabilizasyon konusunda bir dengelenme sağlanması lazım. Bu mücadeleyi mutlaka kazanmamız lazım. Biz de turizmciler olarak üstümüze düşen sabrı göstereceğiz bu konuda. Ondan sonra çok daha güzel olacak. Artık en büyük sıkıntılardan biri döviz bazında da enflasyon var. Tüm dünyada turizm maliyetleri artıyor, personel maliyetleri artıyor.

800’e yakın cemevi başvurdu

Bakan Ersoy, bakanlık olarak cemevlerine verdikleri desteklere de değinerek, “Talep edenlere yardım ediyoruz. Gelin bizimle zorunlu protokol imzalayın destek olacağız demiyoruz. Elektrik aydınlatma desteği ilk etapta başladı. Şu anda 800'e yakın cemevi başvurdu ve faydalanıyor bundan. Açığız yani sınırlamamız da yok” bilgisini paylaştı.







