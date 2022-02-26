Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan karayoluyla tahliyesine başladı: Yavuz Selim Kıran prosedürleri paylaştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından "Ukrayna'dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

SINIRDAN GEÇİŞLER PASAPORT YA DA KİMLİKLE YAPILABİLECEK

'Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar' notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamada, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

DHA

Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar ise pasaportla geçiş yapabilecek ve aşı sertifikası olmayan vatandaşlar PCR testi yaptıracak. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek.

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DHA

Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

TÜRKLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye’ye getiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali 2. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye’ye getiriliyor.

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

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