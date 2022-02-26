Gündem Türk vatandaşlarının Ukraynadan karayoluyla tahliyesine başladı Yavuz Selim Kıran prosedürleri paylaştı
ANKARA

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan karayoluyla tahliyesine başladı: Yavuz Selim Kıran prosedürleri paylaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye’ye getiriliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türk vatandaşlarının Ukraynadan karayoluyla tahliyesine başladı: Yavuz Selim​ Kıran prosedürleri paylaştı
Dışişleri ​Bakan Yardımcısı Yavuz Selim​ Kıran

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından "Ukrayna'dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

SINIRDAN GEÇİŞLER PASAPORT YA DA KİMLİKLE YAPILABİLECEK

'Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar' notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamada, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

DHA

Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar ise pasaportla geçiş yapabilecek ve aşı sertifikası olmayan vatandaşlar PCR testi yaptıracak. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek.

DHA

Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

TÜRKLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye’ye getiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali 2. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye’ye getiriliyor.

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı Türk iş dünyasını da alarma geçirdi: 900 işçiye ‘dönüş yolu’ arayışı
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşı Türk iş dünyasını da alarma geçirdi: 900 işçiye ‘dönüş yolu’ arayışı

Ukrayna'daki Türkler endişeli: Evlerimizde bekliyoruz
DÜNYA
Ukrayna'daki Türkler endişeli: Evlerimizde bekliyoruz


Şampiyonluğun gölgesi Trabzona düştü

Şampiyonluğun
gölgesi Trabzon'a düştü

Trabzonspor, yenik duruma düştüğü maçı son dakikada kazandı.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Kiev kuşatma altında

Kiev kuşatma altında

​Rus ordusu, Ukrayna işgalinin ikinci gününde başkent Kiev'i abluka altına aldı.
Evlerimizde bekliyoruz

Evlerimizde bekliyoruz

​Ukrayna'daki Türkler endişeli.
Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

​ABD'nin Rusya hakkında Çin'le istihbarat paylaştığı ortaya çıktı.
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama.

Stoltenberg: Türkiye'nin boğazlar konusu gündeme gelmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.