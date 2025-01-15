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Türkiye bunu da gördü: Olmayan şirkete ihale!

Türkiye bunu da gördü: Olmayan şirkete ihale!

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 2 Ocak’ta ihale alan PSE Milenyum Extra Turizm Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti.’nin kuruluş tarihi 3 Ocak görünüyor. Yani şirket 5,6 milyon liralık personel alım ihalesini aldığında henüz kurulmamıştı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki “yandaşa adrese teslim ihalelere” bir yenisi daha eklendi. “İstisnai usulle” yapılan ihalenin verildiği şirketin, ihaleyi aldıktan 1 gün sonra kurularak faaliyete geçmesi dikkat çekti. Taşeron işçi çalıştırılmasına sözde karşı çıkan CHP’nin, yönettiği belediyelerde taşeron işçi çalıştırması ayrı bir tartışma konusu olurken, skandal ihaleyi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca gündeme taşıdı.

İHALEYİ ALDIKTAN 1 GÜN SONRA KURULDU

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan ulaşılan bilgilere göre skandal, geçen yıl 2 Ocak’ta 5 milyon 629 bin TL bedelle çıkılan “günlük personel alımı” ihalesinde yaşandı. CHP’li yönetimin “istisnai usulle” gerçekleştirdiği hizmet alımına ilişkin yüklenici firma, ihaleyi aldığı gün henüz kurulmamıştı. Ticaret Sicili Gazetesi’nden teyit edilen bilgiye göre, ihalenin verildiği PSE Milenyum Extra Turizm Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi ihaleden 1 gün sonra, yani 3 Ocak 2024’te kuruldu.

CHP MODELİ ADRESE TESLİM İHALE

Belediye Meclisi’nde konuyu gündeme getiren Uğur İnan Atmaca, ihalenin “şirketi bile olmayan” yandaşlara verildiğini ifade etti. Bunun “CHP modeli adrese teslim ihale” olduğunu ve belediyenin böyle batırıldığını kaydeden Atmaca, şu ifadeleri kullandı: “Önce şirketi olmayan yandaşa işi ver, 1 gün sonra şirketi kursun, belediyeyi böyle batır. Devlet, SGK primini tahsil edince de ‘Engelleniyoruz’ diye bağır! İşte klasik CHP modeli adrese teslim ihale.”



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#CHP
#İhale

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