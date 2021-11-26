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EĞİTİM İSTANBUL

Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği 'İstanbul Eğitim Zirvesi' başladı

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği ‘İstanbul Eğitim Zirvesi’ başladı. Bugün de devam edecek online zirvede konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, “İnanıyoruz ki, bu zirve zamanla insanlığın geleceği için cesaretini kaybetmemiş siyasal aktörler, entelektüeller ve akademisyenler için sorunların tartışıldığı verimli bir platforma dönüşecek.” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği İstanbul Eğitim Zirvesi başladı
Panelde, katılımcı ülkelerin salgın sürecinde yürüttükleri eğitim modellerine ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği “İstanbul Eğitim Zirvesi” başladı. Bugün de devam eden online zirveye OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanlar katıldı. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, zirvedeki konuşmasında şunları söyledi: “İnanıyoruz ki, İstanbul Eğitim Zirvesi, zamanla insanlığın güzel geleceği için iyi niyetini, ümidini ve cesaretini kaybetmemiş siyasal aktörler, entelektüeller ve akademisyenler için tüm bu sorunların tartışıldığı verimli bir platforma dönüşecek.”

Birol Akgün
Birol Akgün

MAARİF’İN 50 BİN ÖĞRENCİSİ VAR

Maarif Vakfı’nın 6 kıtada, 47 ülkedeki 414 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdiğini söyleyen Akgün, halen Türkiye’de 100 civarında üniversiteyle resmi bir iş birliğinin yanı sıra yurt dışında pek çok üniversite ve akademisyen ile aktif iş birliği yaptıklarını kaydetti. Akgün, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda özgün müfredatlarını geliştirip Terbiye Kurulu onayını alarak uygulamaya başladıklarını aktardı. Zirveye katılan Milli Eğitim Bakanı Özer de salgında tüm dünyanın sağlık alanında yaptığı deneyim paylaşımını eğitim alanında da yapması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maarif’ fırsat eşitliği sunuyor

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye video mesaj gönderdi. Erdoğan, “Bugün vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları, büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ’cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Türkiye, bu çalışmalarıyla BM’nin 2030 Vizyon Belgesi’nde ilan edilen, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır” dedi.

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