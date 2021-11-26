Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği “İstanbul Eğitim Zirvesi” başladı. Bugün de devam eden online zirveye OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanlar katıldı. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, zirvedeki konuşmasında şunları söyledi: “İnanıyoruz ki, İstanbul Eğitim Zirvesi, zamanla insanlığın güzel geleceği için iyi niyetini, ümidini ve cesaretini kaybetmemiş siyasal aktörler, entelektüeller ve akademisyenler için tüm bu sorunların tartışıldığı verimli bir platforma dönüşecek.”

Birol Akgün

MAARİF’İN 50 BİN ÖĞRENCİSİ VAR

Maarif Vakfı’nın 6 kıtada, 47 ülkedeki 414 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdiğini söyleyen Akgün, halen Türkiye’de 100 civarında üniversiteyle resmi bir iş birliğinin yanı sıra yurt dışında pek çok üniversite ve akademisyen ile aktif iş birliği yaptıklarını kaydetti. Akgün, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda özgün müfredatlarını geliştirip Terbiye Kurulu onayını alarak uygulamaya başladıklarını aktardı. Zirveye katılan Milli Eğitim Bakanı Özer de salgında tüm dünyanın sağlık alanında yaptığı deneyim paylaşımını eğitim alanında da yapması gerektiğini söyledi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maarif’ fırsat eşitliği sunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye video mesaj gönderdi. Erdoğan, “Bugün vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları, büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ’cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Türkiye, bu çalışmalarıyla BM’nin 2030 Vizyon Belgesi’nde ilan edilen, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır” dedi.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Beşinci yılında Türkiye Maarif Vakfı: Eğitimde gelecek perspektifi