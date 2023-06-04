Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim

TBMM’de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde de Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. Çankaya Köşkü’nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa giden vatandaşlara, Cumhur İttifakı ortaklarına ve yemin törenine katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

YARINLARIMIZ DAHA AYDINLIK

“Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır.”

TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET EDECEĞİZ

“Umudunu Türkiye’nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” Erdoğan konuşmasının ardından yeni kabineyi açıkladı.

HAKAN FİDAN KABİNEDE

Buna göre Eski Bakanlardan Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirildiği kabinede 17 isim de bakan olarak yer buldu. Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koltuğunu korudu, Maliye Bakanlığına ise Mehmet Şimşek getirildi. Mevlüt Çavuşoğlu’ndan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fidan, Hulusi Akar’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler oturdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İçişleri Bakanı oldu.

Adalet Bakanlığı’na Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da Mehmet Özhaseki getirildi. Eski bakan Osman Aşkın Bak daha önce de görev yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığına seçilen isim oldu. Albayrak Grup CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise Ticaret Bakanlığı’na getirildi.

YARDIMCILIKTAN BAKANLIĞA

Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Mehmet Fatih Kacır Sanayii ve Teknoloji Bakanı, İbrahim Yumaklı da Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bu üç isim bir önceki kabinede bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin ise Milli Eğitim Bakanlığı’na tercih edilen isimler oldu.











