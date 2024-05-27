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Türkiye'nin en yükseği olarak biliniyor: Gümüşkanat Şelalesi havadan görüntülendi

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor.

09:14 - 27/05/2024 Pazartesi
IHA
Gümüşkanat Şelalesi
Gümüşkanat Şelalesi

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, drone ile havadan görüntülendi. Birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin resmi ölçümler yapıldığı takdirde Türkiye'nin en yüksek şelalesi olacağı tahmin ediliyor.

Doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelale havadan da görüntülenirken ziyaret eden gezginler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.


Donan şelale büyüleyici görüntüsüyle hayran bırakıyor

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, dondurucu soğukların yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesinde buza dönüşen Muradiye Şelalesi'nin büyüleyici güzelliğini kayda aldı. Bölgeye görüntüleme amaçlı düzenledikleri gezi kapsamında Muradiye ilçesine gelen Ceylan ve ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceyi bulmasıyla donan Muradiye Şelalesi'ni gezdi.Ekip, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalenin "buz haline" hayran kaldı.Çekim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ceylan, daha önce şelaleyi gördüğünü, ancak ilk defa bu mevsimde gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Ceylan, "Şelalenin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen görüntüleri, ihtişamlı güzelliği, Pamukkale'yi andıran bu görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.


#Türkiye
#Bitlis
#Gümüşkanat Şelalesi
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