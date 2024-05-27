Türkiye'nin en yükseği olarak biliniyor: Gümüşkanat Şelalesi havadan görüntülendi

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, dondurucu soğukların yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesinde buza dönüşen Muradiye Şelalesi'nin büyüleyici güzelliğini kayda aldı. Bölgeye görüntüleme amaçlı düzenledikleri gezi kapsamında Muradiye ilçesine gelen Ceylan ve ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceyi bulmasıyla donan Muradiye Şelalesi'ni gezdi.Ekip, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalenin "buz haline" hayran kaldı.Çekim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ceylan, daha önce şelaleyi gördüğünü, ancak ilk defa bu mevsimde gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Ceylan, "Şelalenin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen görüntüleri, ihtişamlı güzelliği, Pamukkale'yi andıran bu görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.