Türkiye’ye ve Erdoğan’a teşekkür: Yıllardır bugünü bekliyorduk

Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım’da başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’yla adım adım Suriye özgürleştirilmeye devam ediyor. 61 yıllık Baas Rejimi, Suriye’nin kalbi Şam’ın muhaliflerin eline geçmesiyle sona erdi. Esed Rejiminin devrilmesini başta Türkiye’deki mülteciler olmak üzere, dünyanın dört bir yanına sığınan Suriyeliler coşkuyla kutladı. Şam’ın Rejim güçlerinden kurtarıldığı 8 Aralık gününü Milli Bayram ilan eden Suriyeliler, yaşadıkları şehirlerin merkezlerinde toplanarak mutluluklarını paylaştı.





BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

İstanbul’daki kutlamaların merkezi Fatih Camii, Başakşehir ve Esenyurt oldu. Sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan Suriyeliler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.





HİÇ BİLMEDİĞİM BİR VATANI ÖZLÜYORUM

18 yaşındaki Ahmed, "Bugün çok mutluyum, ailem, arkadaşlarım, herkes çok mutlu. Bir bayram yaşıyoruz, hislerimiz tarifsiz" dedi. Aslen Halepli olan Ahmed, "Ben hiç bilmediğim, sokaklarında dolaştığım anları dahi hatırlamadığım bir vatanı özlüyorum. O yüzden en kısa sürede ülkemize gitmek istiyorum" dedi. İstanbul'da öğrenci olduğunu söyleyen Nur Ahmed ise, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.





EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİZ

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, yıllardır bugünü beklediklerini ve ülkesine döneceğini kaydetti. Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti. Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.





EN GÜZEL GÜNÜMÜZ

Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kilis, Uşak, Manisa, Denizli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Batman, Konya, Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi coşkuyla kutlandı. Kilis'te kent meydanında toplanan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy yaptı.





TATLI KUTLAMA

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Aksaray, Afyonkarahisar, Trabzon ve Gümüşhane'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı. Aksaray'daki kutlamalara katılan Adnan Elhasa, "Ülkemize dönüp hep birlikte ülkemizi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Türk milletine çok teşekkür ederiz, yıllarca yanımızda oldular. Bu ülkede kendimizi mülteci olarak görmedik, hep kardeşlik içerisinde yaşadık. Herkese teşekkür ederiz. Şimdi vatanımıza geri dönüp mücadelemizi vereceğiz" dedi. Trabzon'da ise 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Aileleri ve çocuklarıyla sloganlar atanlar, şarkılar söyledi. Bazı Suriyeliler, alandakilere tatlı ikramında bulundu.





GÖKYÜZÜNE BEYAZ GÜVERCIN BIRAKTILAR

Antalya’daki Suriyeliler de gökyüzüne beyaz güvercin salarak ve baklava dağıtarak Şam’ın özgürlüğe kavuşmasını kutladı. 11 yıldır Türkiye’de olduğunu ve birkaç ay içerisinde ülkelerine geri döneceklerini belirten Ahmet Abdül isimli Suriye vatandaşı, “Şu an biz çok mutluyuz. 11 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Allah’a şükürler olsun memlekete geri dönmeyi düşünüyorum. 1-2 ay içerisinde toparlanıp gideceğiz. Tüm Türkiye halkına ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, bize iyi baktılar” dedi. Yıllardır bugünü beklediklerini söyleyen Mahmut El-Hüseyin ise “Yıllardır bugünün bekliyoruz” diye konuştu.





ÜLKEMIZE DÖNMENIN VAKTI GELDI

Esad’ın ülkeden kaçması Adana’da yaşayan yaklaşım 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı. Seyhan ilçesinde meydanda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp Suriye bayrağı açarak 15 yıl sonra gelen zaferi kutladı. Suriyeliler konvoy yapıp şehir turu attı. Kutlama alanına gelen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Türkiye’de büyüdüğünü dile getirerek, “Çok mutluyuz. Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Biz de buna hazırız. Allah’ın izniyle en yakın zamanda dönüyoruz” dedi.





YAPTIKLARINIZI UNUTMAYACAĞIZ

Bursa, Adana, Hatay ve İzmir'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerinin özgürlüğe kavuşmasını kutladı. Bursa'da kent merkezinde araç konvoyları da oluşturan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Meydanda aileleri ve çocuklarıyla sloganlar atanlar, davul çalıp oynadı. Gruptan Fatma Abdurrezzak, "Türk milletine çok teşekkür ederiz, asla ve asla yaptıklarınızı unutmayacağız" dedi.





ÖZGÜRLÜK SEVINCI DÜNYAYI SARDI

Esed Rejiminin devrilmesi sadece Türkiye’de değil, Suriyelilerin yaşadığı birçok ülkede sevinçle karşılandı. Lübnan’ın Trablusşam kentinin Nur Meydanı başta olmak üzere pek çok noktasında kutlamalar yapıldı. Muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Nur Meydanı'nda toplanan kalabalık, Esed rejiminin devrilişini tekbirler ve havai fişeklerle kutladı. Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi ve Diniyye'de de meydanlarda kutlamalar yapıldı. Lübnan-Suriye sınırına yakın noktadaki Akkar'da ise Suriye Baas Partisi'nin tabelaları indirildi.





ŞÜKÜR SECDESİ YAPILDI

Irak’ın Erbil kentinde de kutlamalar yapıldı. Erbil Kalesi yakınında bir araya gelen Suriyeliler, alkışlar eşliğinde, Esed karşıtı, demokrasi ve barış sloganları attılar. Çok sayıda Suriyeli, rejimin devrilmesi nedeniyle tekbir getirdi ve şükür secdesinde bulundu.





DÖNÜŞ IÇIN CILVEGÖZÜ’NE AKIN ETTILER

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti. İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi. Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.



