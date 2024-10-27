Türk’le Kürt’ün birbirini sevmesi farz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “PKK, Türk'ün de, Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır” dedi. Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen “Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu”nda konuşan Bahçeli “Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir” ifadelerini kullandı.





KADERİMİZ BİN YILLIK KARDEŞLİK

TUSAŞ’a yapılan terör saldırısının PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne serdiğini kaydeden Bahçeli şunları dile getirdi: “PKK, Türk'ün de

Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Suriye'den sızan hainler imha edilmişler, şehitlerimizin acısıyla sızlayan gönüller teröre karşı tek ses olmuşlardır. Teröristler ile onları üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar, Türkiye'yi geçemeyecekler, yolumuzdan ve mücadele kararlılığımızdan geri çeviremeyeceklerdir. Kaderimiz, bin yıllık kardeşliğimizdir.”





HİÇBİR YANLIŞIN İÇİNE GİRMEDİK

Konuşmasında, “Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Fikrimizin gücünü ve görkemini Ziya Gökalp'ten aldık. Azmimizi ve cesaretimizi ecdadımızda, Milli Mücadele kahramanlarından edindik. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik, girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik.” ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk, Türkçü kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileri olduklarını söyledi. Bahçeli, hiç kimsenin kendileriyle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmemesi gerektiğini vurguladı.





ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Bahçeli, dün müstevlilerin yapamadığını, bugün terör örgütlerini sahaya süren siyonist azgınlık ve küresel emperyalist alçaklığın asla başaramayacağının altını çizerek, “Milli sanayimize, tetikçi katilleriyle saldıranların çabası boşunadır, bu hususta gece gündüz çalışıp düşman odakları deliye çevirmek, kanlı eylemleri püskürtüp yükseldikçe yükselmek milli vazifemizdir. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz vardır” dedi.





DAĞILMAYACAĞIZ BÖLÜNMEYECEĞİZ

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısının yalnızca taktik, stratejik ve nokta hedefli bir operasyon olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları söyledi: “İran'ın vurulması, bölgesel refleksleri, doğacak irili ufaklı tepkileri, tırmanan gerilim hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirip ayrık otlarını temizlememizi acilen zorunlu görüyorum. Dağılmayacağız, şer odaklarını dağıtacağız. Parçalanmayacağız, şirret terör yuvalarını paramparça edeceğiz. Bölünmeyeceğiz, aksine hizmet edenleri ise affetmeyeceğiz.”





CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk yıl dönümünde, milli emanetlerin asla zedeletilmeyeceğini kaydeden Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanımızın, terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızın bir kez daha ve kararlı şekilde ilanını yapıyorum” şeklinde konuştu.





Uyanık olalım

“Lütfen uyanık olalım, birbirimizden kopmamız projelendiriliyor” ifadelerini kullanan Bahçeli, 1922'de Tunceli Mebusu Diyap Ağa'nın TBMM'deki, “Hepimiz biriz, kardeşiz. Ama düşmanlar bizi birbirimize düşürmek için tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, ben böyleyim, diye hile yapıyorlar. Ne yapsalar nafile. Aslımız, neslimiz hep birdir. Biz hep kardeşiz.” ve Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey'in, “Efendiler, bendeniz Kürt oğlu Kürt'üm. Biz Kürtler, Avrupa'nın Sevr paçavrasıyla verdiği hakları, hukukları ayaklarımızın altında çiğnedik. Türklerle beraber kanımızı döktük ve onlardan ayrılmadık. Ayrılmak istemedik. Hiçbir zaman da istemeyeceğiz.” sözlerini anımsattı.





YUMRUK SIKMAMIZ DAYATILIYOR

Bahçeli, şunları kaydetti: “Siyonist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet ve rezalet mekanizmasında toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğine alarak üzerimize gelmeyi planlıyor. Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tahriklerine müracaat ediyorlar. Birbirimize yüz çevirmemiz, surat asmamız, el uzatmak yerine yumruk sıkmamız dayatılıyor.”





Sağduyumuzu yanlışa yormasınlar

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar, altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir nesilden nesile geçerek bize emanet edilen Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoşgörüsünü gösteririz, yeri gelir yumruğumuzu tuğ diye havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha da indirmeyiz. İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar.”





Gerçek halkçı MHP’dir

Bahçeli, “Türk siyasetinde gerçek halkçı, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçisi kesinlikle ve aynı zamanda halkçı, halkın sesi ve tercümanıdır” dedi. Bahçeli, Diyarbakır ile Ankara'yı tek yürek gören, tek nefes bilen vatan ve millet meftunu olduğunu söyleyen Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak sacayağında Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri ve müşterek değeri olduğunu ifade etti. Gökalp'in, halkçılığı tarihsel süreciyle ele aldığını, siyasi halkçılık ile sosyal halkçılığı isabetle değerlendirdiğini belirten Bahçeli, “Biz Ziya Gökalp'in saf ve duru halkçılığını benimsiyoruz. CHP'nin halkçılığını da halka rağmen halk adına siyaset yapan bir anlayış olarak görüyoruz” dedi.



















