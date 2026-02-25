Tuzla’da işçi konteynerlerinde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Tuzla’da şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
