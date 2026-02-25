Yeni Şafak
Tuzla’da işçi konteynerlerinde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

11:0425/02/2026, Çarşamba
IHA
Tuzla’da şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
