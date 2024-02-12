Üç şehre farklı strateji

18 Şubat’ta seçim beyannamesini kamuoyuna açıklayacak olan CHP’de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde DEM ve İYİ Parti’nin aday çıkartması nedeniyle hesaplar yeniden yapılıyor. Ankara’da Mansur Yavaş’ın uyguladığı “logosuz” seçim stratejisi dikkat çekiyor. Bunun İYİ Parti tabanına göz kırpmaya yönelik olduğu bildiriliyor. Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de sessiz kalmıştı. Ankara için bu stratejiyi devam ettirecek olan Yavaş, İYİ Parti’nin bu şekilde kendisine akmasını hesaplıyor. Milliyetçi seçmen tabanı hesaba katılarak başkentte DEM’e eleştirilerin de söylemde yer alması bekleniyor.