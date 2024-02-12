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Üç şehre farklı strateji

CHP, 3 büyükşehirde 3 farklı strateji izleyecek. Ankara’da İYİ Partili seçmenin desteği için milliyetçi olunacak. İzmir’de DEM’e sıcak mesajlar verilecek. İstanbul’da ise DEM ile polemiğe girilmemesi hesaplanıyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:21 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

18 Şubat’ta seçim beyannamesini kamuoyuna açıklayacak olan CHP’de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde DEM ve İYİ Parti’nin aday çıkartması nedeniyle hesaplar yeniden yapılıyor. Ankara’da Mansur Yavaş’ın uyguladığı “logosuz” seçim stratejisi dikkat çekiyor. Bunun İYİ Parti tabanına göz kırpmaya yönelik olduğu bildiriliyor. Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de sessiz kalmıştı. Ankara için bu stratejiyi devam ettirecek olan Yavaş, İYİ Parti’nin bu şekilde kendisine akmasını hesaplıyor. Milliyetçi seçmen tabanı hesaba katılarak başkentte DEM’e eleştirilerin de söylemde yer alması bekleniyor.

GÖZÜ DEM TABANINDA

Tartışmaların yoğun yaşandığı İstanbul için de CHP, İYİ Parti’nin oylarının kendilerine geleceğini düşünüyor. DEM Parti’den oy devşirmeden seçimin riske gireceğini öngören CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bu partinin oylarını alabilmek için “uzlaşı” ve “tabanda ittifak” kartını açacak. Bu kapsamda DEM’den gelen hiçbir eleştiriye cevap verilmeyecek. Konuşmalar da DEM tabanının dikkatini çekecek argümanlarla süslenecek.

İZMİR’DE SOYER SİYASETİ

İzmir’de ise öncelik DEM tabanı. Bu çerçevede aday gösterilmeyen ancak DEM tabanına mesajları dikkat çeken Tunç Soyer’in taktiği izlenecek. Kentte, DEM’in taraf olabileceği gündeme ilişkin tartışmalı konulardan uzak durulması bekleniyor.



#siyaset
#CHP
#Yerel Seçim
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