Umut Kent’ten dünya evine

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan acılara rağmen konteyner kentlerde hayat devam ediyor. Evlilik, nişan gibi törenlerle çiftler yeni yuvalar kuruyor, yakınları ve komşuları moral buluyor. Kahramanmaraş genelinde 55 konteyner kentte 22 bin konteyner var. Bu konteynerlerde 100 binden fazla kişi kalıyor. Bu kentlerden birisi de Umut Kent. 7 bin 600 vatandaşın konakladığı konteyner kentte tanışıp evlenmeye karar veren Yasemin Tüz ve Hasan Yurtalan çiftinin nişan töreninde mutluluklarına şahit olduk.

DÜĞÜN DE EVİMİZ DE BURADA OLACAK

Yasemin Tüz, “Konteynerde nişanlım Hasan ile tanıştık. Onun sayesinde kendimi toparladım. Hayata yeniden başlamak için bir sebebim oldu. Mutluluğa adım atıyoruz. Yeni bir evimiz olana kadar konteynerde bir hayatı paylaşacağız. İkimiz de yakınlarımızı kaybettik. Bu düğün hem bize hem de ailelerimize iyi gelecek” dedi. Yurtalan ise “Depremde evimiz yıkıldı, birçok hayat bitti ama bir noktada hayatımıza devam etmek zorundayız. Bu yuva bizim için bir umut olacak. Burada tanıştık, ilk çayımızı burada içtik, sözümüz burada kesildi, nişanımız burada yapılıyor. Düğünümüz de burada olacak gibi görünüyor” diye konuştu. Gelinin babası Ali Rıza Tüz da “Depremin ardından hüzün çöken hayatımız evliliklerle neşeleniyor. İsteme, söz konteyner kentte oldu. Nişan şimdi burada oluyor. Düğün de burada olacaktır.” ifadelerini kullandı. İsmail-Fatmanur Başkuş çifti de depremin ardından evlendi. Depremden önce nişanlanan ve bütün hazırlıklarını tamamlayan çift depremin ardından düğünü ertelemek istemediler ve ailelerinin de desteğiyle evlendiler.

KONTEYNERDEN GELİN ALMA

İsmail Baykuş, şunları söyledi: “Burada konteyner kentte teknik eleman olarak çalıştım, su tesisatı gibi her türlü işi el birliğiyle yaptık, gece gündüz çalıştık ve burada bir düzen kurduk. Hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Düğünümüz konteyner kentte olmadı ama birçok geleneği burada gerçekleştirdik. Mesela gelinimizi konteynerden aldık, konteynere götürdük.” Fatmanur Baykuş ise düğünlerinin birçok kişiye iyi geldiğini vurguladı. Baykuş, “Konteyner kentteki çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Anne ve babalara moral oldu” şeklinde konuştu.

Törenler gündüz yapılıyor

Deprem bölgesindeki evlenecek çiftler olası yeni bir deprem korkusuyla düğün, nişan gibi törenleri gündüz yapmayı tercih ediyor. AFAD tarafından konteyner kent sakinleri için yapılan çok amaçlı salonda yapılan nişan törenine çiftin yakınlarının yanı sıra konteyner kentteki yeni arkadaşlar ve komşular da davet ediliyor. Birkaç ay öncesine kadar hüznün hakim olduğu, müzik olmayan törenler yeniden eski neşesine kavuşmaya başlamış.











