Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den İmamoğlu'na 'İstanbul Boğazı' cevabı: Uzun yıllar süren bir çalışmayı yok saymak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklama yaptı.
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz'ın kana büründüğü açıklamasını alıntılayarak, açıklamada bulundu.
'MERHUM KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE YAPILDI'
Türkmen, açıklamasında şunları kaydetti:
Hilmi Türkmen, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katıldığını, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlattığını, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve İmamoğlu'na da teşekkürlerini bildirdiklerini aktardı.