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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den İmamoğlu'na 'İstanbul Boğazı' cevabı: Uzun yıllar süren bir çalışmayı yok saymak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Boğazı'nın Kurban Bayramı'nda kana bürünmesi sorununu çözdüğünü açıklamasına tepki gösterdi. Bahsi geçen çalışmanın yüzde 90'dan fazlasının merhum Kadir Topbaş Başkan döneminde yapıldığını belirten Türkmen "Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir. Ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi 'Yaptım' diyerek değil." ifadelerini kullandı.

21:02 . 29/06/2023 Perşembe
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklama yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklama yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz'ın kana büründüğü açıklamasını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

'MERHUM KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE YAPILDI'

Türkmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bahsi geçen çalışmanın yüzde 90'dan fazlası merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor.
Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı. Tarihi kalıntılarla ilgili kurul ile entegre yürütülen süreç ise zaman almış, bu esnada İBB'de bir yönetim değişikliği yaşanmıştı. Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik."

Hilmi Türkmen, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katıldığını, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlattığını, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve İmamoğlu'na da teşekkürlerini bildirdiklerini aktardı.

'SİYASETİN EN KALICI LİMANI VEFA, NEZAKET VE HALKA DOĞRU BİLGİ VERMEKTİR'

Siyasetin en kalıcı limanının vefa nezaket ve halka doğru bilgi vermek olduğunu ifade eden Türkmen, "
Bu vesileyle İstanbul'a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir. Ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi 'Yaptım' diyerek değil.
"

Tevfik Göksu İmamoğlu yönetiminin reklam algılarını kalem kalem anlattı: Görünürde 849 milyon gerçekte en az 2 milyar lira harcadılar
Tevfik Göksu İmamoğlu yönetiminin reklam algılarını kalem kalem anlattı: Görünürde 849 milyon gerçekte en az 2 milyar lira harcadılar

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tvnet canlı yayınında, CHP yönetimindeki İBB'nin reklam bütçelerine değindi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyenin reklam bütçesinin 'resmi' olarak 849 milyon lira olduğunu söyleyen Göksu, "Tespit edemediklerimizle en az 1.5 - 2 milyar TL'yi buluyor." ifadelerini kullandı. İBB'nin 'örtülü' olarak reklam kalemini erittiğini ifade eden Göksu, "Deprem için İstanbul'a sadece 63 milyon TL harcamışlar. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler" ifadeleriyle tepki gösterdi. Taha Hüseyin Karagöz'ün "İstanbul'da hiç mi güzel bir şey olmuyor?" sorusuna yanıt veren Göksu, İBB'nin borçlandırdığı vatandaşların mağduriyetlerini AK Parti olarak nasıl giderdiklerini anlattı.



#İstanbul Boğazı
#Ekrem İmamoğlu
#Hilmi Türkmen
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