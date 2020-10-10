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Gündem Ustası anlattı Hakiki Kars kaşarı sahtesinden nasıl ayırt edilir?
KARS

Ustası anlattı: Hakiki Kars kaşarı sahtesinden nasıl ayırt edilir?

Coğraf işaret belgesi alan Kars kaşarının ustası İlhan Koçulu, gerçeğiyle sahtesinin nasıl ayırt edileceğini anlattı. Kars kaşarının saman sarısından yumurta sarısına doğru, koyu sarıya doğru bir renk gösterdiğini ifade eden Koçulu, coğrafi işaret amblemi bulunan ürünlerin tüketilmesini tavsiye etti.

Haber Merkezi DHA
Dünyaca ünlü Kars gravyeri ve kaşarının meşhur ustalarından İlhan Koçulu, kaşarın püf noktalarını anlattı.
Dünyaca ünlü Kars gravyeri ve kaşarının meşhur ustalarından İlhan Koçulu, kaşarın püf noktalarını anlattı.

Dünyaca ünlü Kars gravyeri ve kaşarının meşhur ustalarından İlhan Koçulu, coğrafi işaret aldıktan sonra kaşar peynirine olan ilginin arttığını söyledi.

Kars kaşarı talep görünce ülkenin çeşitli bölgelerinde Kars kaşarı formunda peynir üretip metropol kentlerde pazara sunulduğunu belirten Koçulu, şunları söyledi:

"Kars kaşarının doğadan gelen, meradan gelen özelliklerini, tadını ne olur hafızalarınıza kaydedin. Ama diyeceksiniz ki 'nereden bileceğiz?' O zaman coğrafi işaret amblemini aldığınız ürünün üzerinde arayın. Yine coğrafi işaretli Kars kaşarının özel amblemi var, o amblemi isteyin. Çünkü o amblemleri her üretici kullanamamakta. Çünkü izne bağlı kullanılmaktadır. Kars gravyerinde de prezidyum logosunu isteyin"

KARS KAŞARININ RENGİ NASIL OLMALI?

Kars kaşarının özellikleri hakkında da bilgi veren Koçulu, şunları söyledi:

"Coğrafi işaretli Kars kaşarı saman sarısından yumurta sarısına doğru, koyu sarıya doğru bir renk arz eder. Kars kaşarlarında da bir tatlı sarılık vardır ama bu yaz çiçeğinin sarılığını tutmaz. Isırdığımızda dişe dokunur ve hemen kırılır ama 4 veya 5'inci çiğnemede ağzımızın içerisinde tuz- buz olur ve hemen kurabiye gibi dağılır. Dilin arka kısımlarından yaşlanmış Kars kaşarı tereyağı ve süt aroması hissi verir. Dilin üzerinde tereyağı tabakası gibi bir his verir. Bu, olgunlaşmış Kars kaşarının temel özelliğidir. Olgunlaşmamış olanlarında da süt kreması ve belirgin süt tadı özelliği oluşur. Kars kaşarı yüzde 55'in üzerinde kuru madde içerir. Tuz tadı çok fazla kendini hissettirmez"


'GERÇEK GRAVYER KOKMAZ'

Kars gravyeriyle ilgili koktuğuna dair yanlış bir algı olduğunu da kaydeden Koçulu, şunları söyledi:

"Gravyer kokmaz. Aşırı kokan gravyer üretim sürecinde eksikleri olan gravyerdir. Gravyerin içerisindeki delikleri yuvarlak ve içi pırıl pırıl olmalıdır. Büyüklükleri leblebiden iri fındık büyüklüğüne kadar olmalıdır. Bazen küçük ceviz kadar da olabiliyor. Kapalı şekilde ya da uzun solucan şeklindeki gözler tercih etmediğimiz gözlerdir. Gravyerin rengi de Kars kaşarında olduğu gibi açık saman sarısından koyu yumurta sarısına doğru olabiliyor. Çünkü mayıs ayında sarı çiçek sayısı çok yüksek haziranda muhtelif çiçekler yine sarı temmuz ve ağustos aylarında çiçek sayısı azaldığı için peynirin renginde bir durulma bir açılma oluyor."

Koçulu, gravyerin özelliklerini şöyle sıraladı:

"Yine gravyer peynirinin en temel özelliği; yumuşak elastik özelliğini korumalı kaşardan biraz sert fakat kendine özgün aroması olmalı. Ağza alındığında o aroma ağzın içini sarmalı. Gravyerin her deliğinde uyumakta olan yüz binlerce dost bakteri var. Bu dost bakteriler çiğneme, parçalama, midede erimeyle canlanmakta ve bizim temel beslenmemize destek veren florayı da zenginleştirmektedir. Bunun için Kars gravyerini ben ilaç gibi hazım kolaylaştırıcı bir ürün olarak tanımlamaktayım."

Dünya ünlü peynirlere rakip oldu: Kars kaşarı ve İsviçre'nin Appenzeller peyniri yarışır
FOTOĞRAF 9
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Kars'ın Boğatepe köyü 2300, meraları ise 2600-2800 rakımda bulunuyor.
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Gravyer ve kaşar peynirinin üretim merkezi Boğatepe köyünde, bu meralarda otlayan hayvanların sütünden yapılan peynirler artık dünyanın önde gelen peynirleriyle yarışıyor.
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Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir dedi.
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Başkan İlhan Koçulu, Kars'ta üretilen peynirlerin kalitesine dikkati çekti. Koçulu, Bir, karın doyuran gıdalar bir de insanı besleyen gıdalar vardır. Bu açıdan bakarsak Kars kaşarı, doğasından gelen zenginlikten dolayı dünyada önemli bir yer tutuyor. Besin değeri olarak önemli bir yerdedir. İkincisi Kars kaşarının, Kars gravyerinin coğrafi işareti almış olması bile bu ürünlerin farklılığını, ayırt edici yanlarının olduğunu gösteriyor dedi.
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Kars peynirlerinin dünya peynirleriyle yarıştığını belirten Koçulu şöyle devam etti:
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İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim. İtalya'da Bra peynirleri var. Dünyada en fazla satışı olan peynirlerdendir. İnanın Kars kaşarı Bra peynirin de rakibidir. Eğer ki hakkıyla biz üretip, kamudan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hakkıyla destek alabilirsek çok iyi olacak. Ekmekte, zeytinde, temel gıdanın tümünde yüzde 1 KDV varken, biz kaşarda yüzde 8 KDV ödüyoruz. Biz yüzde 8 KDV öderken bu ürünü geliştirme, rakiplerimizle kalite yarışı yapmamız çok zor. Bu konuda bir destek ve hoşgörü beklemekteyiz. Kars'ın doğasından gelen Kars kaşarının sarılığı varken peynir dünya pazarlarındaki yerini edinmiş ama biz onlara sahiplik edip, onları o alanda, o ligde tanınır, görülür kılamıyoruz, pazara sunamıyoruz. Pazara doğru sunabilirsek, bizi tercih eden insan sayısı artacak ve tümüyle de yarışacak durumdayız.
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Dünya ünlü peynirlere rakip oldu: Kars kaşarı ve İsviçre'nin Appenzeller peyniri yarışır
Kars'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim" dedi.

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