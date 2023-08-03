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Depremzede çocuklar için Ağrı Dağı kupası

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi öncülüğünde, 12-17 Eylül arasında Ağrıda Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Ağrı'da futbol turnuvası düzenlenecek. Gruplar halinde oynanacak maçlarda forma giyecek çocuklar, aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulacak. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Necati Alçık, ‘’Çocuklarımız, aralarında maç yapacak. Aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezmiş olacaklar’’ dedi.

18:38 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi öncülüğünde Ağrı'da çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi öncülüğünde Ağrı'da çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

UYAFA öncülüğünde Ağrı Valiliği, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde 12-17 Eylül tarihlerinde yapılacak UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası için depremzede çocuklar bu şehre getirilecek.

UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Alçık özetle şöyle konuştu;

‘’UYAFA sadece spor alanında değil, hayatın her alanında gönüllere dokunan bir sivil toplum örgütü bunun son örneğini Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gösterdik. Depremlerin ardından tırlarla yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduk. Şimdi ise yaşanan depremden dolayı moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayan afetzedelerimizin çocukları için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik.12-17 Eylül tarihlerinde yapacağımız organizasyon için çocuklarımızı Ağrı’ya götüreceğiz. Çocuklarımız, aralarında maç yapacak. Aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

#Ağrı
#Futbol Turnuvası
#Deprem
#Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi
#Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı
#Necati Alçık
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