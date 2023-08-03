‘’UYAFA sadece spor alanında değil, hayatın her alanında gönüllere dokunan bir sivil toplum örgütü bunun son örneğini Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gösterdik. Depremlerin ardından tırlarla yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduk. Şimdi ise yaşanan depremden dolayı moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayan afetzedelerimizin çocukları için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik.12-17 Eylül tarihlerinde yapacağımız organizasyon için çocuklarımızı Ağrı’ya götüreceğiz. Çocuklarımız, aralarında maç yapacak. Aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.