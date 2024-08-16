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Valilik hafta sonu için uyardı: Sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor

Kırklareli Valiliği 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12:00 ile 20 Ağustos Salı 2024 tarihleri arasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Önümüzdeki yeni hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olması bekleniyor denildi.

16:13 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:26 - 16/08/2024 Cuma
IHA
Kırklareli Valiliği'nden sıcaklık uyarısı!
Kırklareli Valiliği'nden sıcaklık uyarısı!

Kırklareli Valiliği 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12:00 ile 20 Ağustos 2024 Salı tarihleri arasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12:00 ile 20 Ağustos 2024 Salı tarihleri arasında sıcaklıkların yükseleceğini vatandaşların bu konudan dikkatli olması konusunda uyardı



Güneş etkisinden dolayı güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirilen açıklamada mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki yeni hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olması bekleniyor dendi.




#Kırklareli
#Hava sıcaklıkları
#Kırklareli Valiliği
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