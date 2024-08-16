Valilik hafta sonu için uyardı: Sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12:00 ile 20 Ağustos 2024 Salı tarihleri arasında sıcaklıkların yükseleceğini vatandaşların bu konudan dikkatli olması konusunda uyardı