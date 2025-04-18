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Van'da ‘torbacı' operasyonu

Van'da ‘torbacı' operasyonu

10:3618/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
IHA
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Van'da ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Van'da ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Van'da ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 4,88 gram esrar, 124,2 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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#Torbacı Operasyonu
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