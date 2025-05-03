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Ya CHP’den ya bağımsız

Ya CHP’den ya bağımsız

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Sahte diploması iptal edilince Cumhurbaşkanlığı adaylığı rafa kalkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir de belediyedeki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanınca, CHP’de seçim hesapları değişti. Parti içinde öncelikli gündem maddesi cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. İBB’ye yolsuzluk operasyonundan sonra adaylığını dondursa da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olma isteği sürüyor. Yavaş’a yakın isimler, CHP’nin adayı olmak istediğini, ancak bu gerçekleşmezse Yavaş’ın başka bir partiden yarışa soyunmayacağı, imza toplayıp bağımsız aday olacağı bilgisini verdi. Bu kapsamda Yavaş’ın CHP olmazsa İYİ Parti’den aday çıkacağı ihtimali azaldı.


ÖZEL’LE BUZLAR ERİMEDİ

Yavaş’ın yakın çevresi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu olur” çıkışını da değerlendirdi. Bunun kaynağının İmamoğlu olduğu düşünülüyor. Yeni Şafak’a bilgi veren isimler, “Bizi öne atıyor. Ekrem İmamoğlu ile olan görüşmeden sonra bu ifadeyi kullandı. Ekrem Bey’in Mansur Bey ile iyi geçinin dediğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu ve Özel’in yaklaşımının “Yavaş’ı küstürmemek” olduğunu, bu nedenle söz konusu formülün üretildiğini savunan kaynaklar, kamuoyuna yansıyan görüntülere karşın Yavaş’ın Özel ile arasındaki buzların erimediğini vurguladı. İkilinin kırgınlık görüntüsü vermemek için yakın zamanda bir araya gelebileceği belirtiliyor.


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