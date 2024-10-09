Ya şehadet ya zafer: Lübnan’da işgal genişliyor direnişçiler boyun eğmiyor

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalbi Dahiye’yi gün aşırı bombalayan İsrail savaş uçakları, yine Refik Hariri Havalimanı’na oldukça yakın bir bölge olan Tahvita el Gadir’i vurdu. D

ahiye’yi adım adım Lübnan’ın Gazze’si yapmaya çalışan İsrail’in havalimanına yönelik tehdidi sürerken, iddialara göre havalimanında bulunan İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin misyonları, tahliye işlemlerini bitirip, ülkeden ayrıldıktan sonra havalimanı da saldırıya uğrayacak. ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada İsrail’e, havalimanına giden yolların vurulmaması konusunda uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.