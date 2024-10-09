Ya şehadet ya zafer: Lübnan’da işgal genişliyor direnişçiler boyun eğmiyor

Lübnan’ı işgal için çeşitli dene-melerde bulunan ancak başarılı olmayan İsrail’in yoğun hava saldırıları sürüyor. İsrail uçakları Beyrut’ta yine Refik Hariri Havalimanı’nın yakınındaki Tahvita el-Gadir’i vurdu. Şehirde havalimanı ile ilgili çeşitli iddialar var. “İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri tahliye işlemlerini tamamlar tamamlamaz havalimanı vurulacak” deniliyor.
İsrail, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’a hem havadan hem de karadan saldırıyor. Ülke büyük bir kaos yaşıyor. Bir yandan Hizbullah’ın üst düzey yöneticileri hedef alınırken diğer yandan Hamas ve Kassam Tugayları komutanları da suikasta kurban gidiyor. Bölgede işgale karşı direnen grupları, İsrail terörüne boyun eğmeyeceklerini ve terör devletinin yeni düzen kurma planlarına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Diğer yandan yabancı ülke vatandaşlarının tahliyelerinin sürdüğü ülkede,
İsrail’in havalimanını vurmak için ABD ve İngiltere’nin çekilmesini beklediği iddia edildi
. Kara harekatını genişletme kararı alan İsrail, ilk yedek tümenini Lübnan'ın güneyine gönderdi.
Trablusşam’da Filistinlilerin yaşadığı Beddavi mülteci kampında Filistin Demokratik Cephesi sorumlularından
,
1948 yılında zorla topraklarımızdan çıkarıldık. İsrail burada da bizi hedef alıyor. Onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz çünkü bizim için iki yol var; ya şehadet ya da zafer. Netanyahu Ortadoğu’da yeni bir düzen kurma planı kapsamında Lübnan’a saldırılar düzenliyor. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor, soykırım uyguluyor. 1987’de İsrail’in yine buraya gerçekleştirdiği saldırıda kolumu kaybettim. Yine bir hava saldırısı olmuştu. Siyonist saldırılar hiç durmuyor bu kamplara yönelik. Biz direnişe devam edeceğiz. Değil bir kolum, tüm canım bu dava uğruna feda olsun.
NETANYAHU SAVAŞI YAYMAK İSTİYOR
Filistin’in işgal edilmiş topraklarından Lübnan’a göç etmek zorunda kaldığını anlatan
ise “
Siyonistler, insanlığa karşı soykırım işliyorlar. Son olarak liderlerimizden Sait Atallah’ı eşi ve iki küçük kızıyla birlikte şehit ettiler. Bunu yapanlar hesap vermeli. Şunu unutmasınlar ki direnişçi Filistin halkı durmaz. Birimiz şehit oluruz, bin kişi gelir yerine. Filistin direniş güçleri bu katliama karşılık verecektir. Siyonistler, hem Filistin’de hem Lübnan’da sivilleri öldürüyor. Buna kimse karşı çıkmıyor ama kanımız boşa gitmeyecek. Netanyahu bu savaşı Lübnan, Suriye ve hatta Türkiye’ye yaymak istiyor ama başarıya ulaşamayacak. Kazanan bizler olacağız
” şeklinde konuştu.
HAVALİMANI TEHDİDİ SÜRÜYOR
Beyrut’ta Hizbullah’ın kalbi Dahiye’yi gün aşırı bombalayan İsrail savaş uçakları, yine Refik Hariri Havalimanı’na oldukça yakın bir bölge olan Tahvita el Gadir’i vurdu. D
ahiye’yi adım adım Lübnan’ın Gazze’si yapmaya çalışan İsrail’in havalimanına yönelik tehdidi sürerken, iddialara göre havalimanında bulunan İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin misyonları, tahliye işlemlerini bitirip, ülkeden ayrıldıktan sonra havalimanı da saldırıya uğrayacak. ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada İsrail’e, havalimanına giden yolların vurulmaması konusunda uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.
Lübnan’a İran’dan havayolu ile silah ve mühimmat taşındığını iddia eden İsrail’in çok yakında havalimanını da hedef alabileceği öne sürülüyor. Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar güneyde yaşanırken Lübnan ordusundan da açıklama nihayet geldi. Ordu açıklamasında İsrail saldırganlığına karşı ordunun ülkeyi savunmaya hazır olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta başlatılan kara işgalini “sınırlı operasyon” olarak adlandırdan İsrail ordusu, sınırdan 500 metre ilerleyemedi. Bölgede bulunan yaklaşık 15 bin piyade ve zırhlı birlikle sonuç alamayan İsrail güçleri, kara saldırısını genişletme kararı aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Telegram'da yaptığı paylaşımda, 146. Tümen'in bölgede "
sınırlı, yerel ve hedefli operasyonlar
" yürütmeye başladığını bildirdi. Açıklamada, "
146. Tümen, kuzey arenasında Hizbullah'a karşı devam eden operasyonların bir parçası olarak Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren ilk yedek tümendir"
ifadelerine yer verildi.
Dün akşam Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarını artıran İsrail terör ordusu, bölgeye savaş uçaklarıyla 4 kez saldırıda bulundu. Eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam'ı da hedef alan İsrail, Mezze bölgesinde bir binayı vurdu. İlk belirlemelere göre; saldırıda 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarındaki binada İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ziyad Nahale ve direniş liderlerinin olduğu iddia edildi.
Liderimizi yakında seçeceğiz
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, şehadetlerin grubu zayıflatmadığını, aksine herkesin birbirine kenetlendiğini ve yakın zamanda liderlerini seçeceklerini duyurdu. Kasım, Lübnan televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Lübnan’ın güneyindeki kara saldırılarının 7 gün önce başladığını ancak İsrail ordusunun henüz bir ilerleme sağlayamadığını belirten Kasım, Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından yeni genel sekreterin seçileceğini ve süreç tamamlandığında duyuru yapılacağını ifade etti. Kasım’ın konuşması sırasında İsrail’in Kiryat ve Hayfa şehirlerine 85 adet füze atıldı. Bu füzelerin masum sivillerin intikamı için atıldığı belirtildi.
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