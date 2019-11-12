Yalçın Topçu Azerbaycan devlet bayrağı günü kutlamasına katıldı

Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, sözlerine Karabağ’daki Ermeni işgalini hatırlatarak başladı: “Bu önemli günde, özellikle haksız, hukuksuz ve alçak bir işgal altında olan mahzun ve mağdur Karabağ’a ve evlatlarına en kalbi selamlarımı iletiyorum.”

Birleşmiş Milletler’in 14 Mart 2008 tarihli, ve 7 red oya karşı, 39 evet oylarıyla kabul ettiği, ‘Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından şartsız olarak çıkarılması’ kararını hatırlatarak sözlerini sürdüren Yalçın Topçu, Birleşmiş Milletler kararının gereğinin halen ısrarla yerine getirilmediğini belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİK) Karabağ sorununun çözümü için kurduğu Minsk Grubu’ndan bahsederek sözlerini sürdüren Yalçın Topçu: “Dünyada, hak ve hukukun üstün olmasını isteyen her dinden her milletten bütün iyi insanlar inanıyor ve güveniyor ki, AGİK’in kurduğu Minsk Grubu’na rağmen, er ya da geç hak, haklının olacak, üç renkli şanlı Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan’ın öz kadim toprağı Karabağ’ın semalarında dalgalanacak. Şuşa’nın çocukları, Çıdır Ovasında Harıbülbül’ler arasında yeniden koşup oynayacak ve Molla Penah Vakıf kabrinde huzur içinde uyuyacaktır” dedi.

Azerbaycan’ın dünya döndükçe, hür ve müstakil olacağını belirten Topçu, Üç renkli bayrağın, mavi rengi ile Türklüğü, kırmızı rengi ile uygarlığı, yeşil rengi ile İslamiyeti temsil ettiğini belirtti. Topçu, “Üç renkli şanlı bayrağın ebediyen Azerbaycan’ın özgür semalarında dalgalanmasını Cenabı Haktan diliyorum. 09 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü’nü kutluyorum. Üç renkli bayrağınla hep yaşa, mesud yaşa, ey şanlı vatan, can Azerbaycan” şeklinde konuştu.

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Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Büyükelçi İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur. Bugün de vardır ve her zaman da olacaktır." dedi.

Etkinlikte, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı ressamların çizdiği resim sergisi de açıldı. Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycanlı 12 yaşında bir kız çocuğunun resimlerini inceleyerek küçük kızı çizdiği güzel resimler için tebrik etti.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ak Parti 26. Dönem Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, yabancı misyon şefleri, sanat ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.