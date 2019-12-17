Yalçın Topçu: Cumhur İttifakı bu topraklar üzerindeki bin yıllık kardeşlik

Valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına konuşan Topçu, Cumhur ittifakının önemine vurgu yaparak, “Cumhur İttifakı, aziz milletimizin, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, 15 Temmuz’da yedi düvele ve piyonlarına karşı verilen mücadele ruhunun adıdır. Cumhur İttifakı, vatanın, milletin, devletin ve bayrağımızın tekliğinin, istiklal ve istikbalimizin muhafaza ve müdafaasının teminatı olup, bu topraklar üzerindeki bin yıllık kardeşliğimizdir” dedi.

“Başaramayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız”

Topçu, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu belirterek, onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak meydan okudu: “Siyasi istikrarını, birlik ve beraberliğini koruyan ülkemizin kalkınması ve refah seviyesi her geçen gün daha da artmaktadır. Üzerimize döviz kurları, hayali soykırım iftiraları, PKK-PYD-YPG, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile gelenlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini Çankırı’dan tekrar hatırlatırız. ‘Hiç kimse bu milletle, ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ya olacağız, ya öleceğiz diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz’ “ dedi

Çankırılı bir işadamının daveti üzere Çankırı’da olduğunu söyleyen Topçu; “Çankırılı iş adamımız, Ahmet Gümüşok kardeşimin Yerli Düşünce Derneği’mizin faaliyetleri çerçevesindeki daveti ile Cumhur İttifakının en başarılı olduğu illerimizden birisi olan yarenler diyarı Çankırı’mızdayız” dedi.

Çankırı ekonomisi hakkında konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Devlet’in hayata geçirdiği projelerle Çankırı'da 2019 yılı içerisinde 222 bin 650 dekar tarım arazisinin sulandığına dikkati çekti. Topçu, Çankırı’nın gelirinin % 50’sini tarım sektöründen temin ettiğini belirterek, buğday, çeltik, bal ve kaya tuzunun Çankırı ekonomisinin temeli olduğunu söyledi.

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Başdanışman Topçu, Çankırı Tuz Mağarası’nda incelemelerde bulundu;

Valilik ziyareti sonrası Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve heyetiyle Hititlerden günümüze yaklaşık 5 bin yıldır kaya tuzu üretilen, şimdi ise iç ve dış turizme açılan dünyanın en eski ve en büyük Çankırı Tuz Mağarası’na giden Topçu, tuz mağarasının sadece bir mağara olmadığını, bir yeraltı şehri olduğunu, Çankırı’ının dünya kültür hazinesi değerinde bir yere sahip olduğunu dolayısıyla bu yerin hem tarihi açıdan, hem de sağlık ve kültür turizmi açısından dünyanın da ciddi anlamda ilgisini çekeceğini belirtti.

Topçu, ayrıca Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak’ı, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’yı da makamlarında ziyaret etti.

Topçu Çankırı dönüşünde ise Cumhur İttifakının 31 Mart 2019 da yapılan yerel seçimlerde başarılı sonuç alarak Kalecik Belediye Başkanı seçilen Dr. Duhan Kalkan’ı da makamında ziyaret etti.