Yalçın Topçu: Gaspıralı gibi değerlerimiz yeterince bilinmiyor

Yerli Düşünce Derneği Türk fikir adamı İsmail Gaspıralı’nın ölümünün 104.yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, dernek yönetimi, Türk-İslam coğrafyasından Türkiye’ye öğrenim görmeye gelen öğrencilerle çok sayıda davetli katıldı.

"Gaspıralı ömrü boyunca davası ççin mücadele etti"

Topçu “Gaspıralı, 63 yıllık ömrüne birçok şey sığdırmıştır. O günlerin siyasi ve ekonomik gündemi, Gaspıralı’nın dünyaya ve olaylara özgün bakış oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Kırım Türkleri ve Kuzey Türklerinin, bir kısmının Rusya’nın egemenliğinde olmalarını kabullenemeyen Gaspıralı, o dönemde, Türklük ve Müslümanlık davasını bir ülkü olarak ortaya koymuştur. Ömrünü Türklüğe ve Müslümanlığa; kısaca Türk-İslam Ülkü’süne hizmet etmekle tüketmiş bir fikir ve dava insanıdır.”dedi

Gaspıralı aynı zamanda çok önemli bir siyasetçi, iyi bir eğitimci olduğunu, aynı zamanda gazeteci kimliğinin de bulunduğunu belirten Topçu “gazetecilik yönü ile milletle irtibat kuracağını düşünerek gazetelerin Türkçe basılması için 4 yıl mücadele etmiştir. 1783 yılında Ruslar Kırım’ı topraklarına katmış, Gaspıralı da bundan yüz yıl sonra 1883 yılında, Tercüman gazetesini çıkarmıştır. Bu davranışı ile bir büyük mücadeleyi başlattığını ortaya koymuş ve ömrü boyunca davası için mücadeleye devam etmiştir.” diye konuştu.

"Gaspıralı gibi değerlerimizin tanınması için daha fazla görev düşmekte"

“Dilde birlik, işte birlik ve fikirde birlik ilkeleri ile bütün Türklere ve Müslümanlara seslenen Gaspıralı sadece Türk kimliği için değil Müslüman kimliği için de mücadele etmiştir. Ama üzülerek ifade edebiliriz ki; ne ülkemizde, ne de Müslüman dünyada bu önemli fikir ve dava adamının fikirlerinin gereği gibi anlaşılması ve bilinmesi yeterli değildir. Geçtiğimiz yıllarda vefatının 100. yılı vesilesi ile UNESCO tarafından Gaspıralı yılı ilan edilmişti. Bizim STK’larımıza, bizim İslam İşbirliği Teşkilatımız’a ve bizim TÜRKSOY’umuza, bizim olan ve bizlerin birlik ve beraberliğinde kutup yıldızı olan Gaspıralı gibi değerlerimizin tanınmaları, bilinmeleri ve fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması için büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. Gaspralı’yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, bize bıraktığı ilkeleri hedefinde bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki asır Türk asrıdır ve bu asırda en gür seda İslam’ın sedası olacak inşallah.”

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"Dilimizi özenle kullanmaya ve kollamaya dikkat edelim"

Önümüzdeki 26 Eylül tarihinin de “Türk Dil Bayramı'' olarak kutlandığını hatırlatan Topçu ”26 Eylül 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti Dolmabahçe Sarayı'nda ilk Türkçe Kurultayı' nı yapmıştı. Kurultayın amacı; Türk dilininin kendi zenginliğini meydana çıkartıp, dilimizi dünya dilleri içinde adına ve tarihine yaraşır seviyeye çıkartmaktı. Kurultayın yapıldığı tarihi Türk Dili Bayramı olarak kutluyoruz. Şimdiden kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de, dünyanın ifade gücü en yüksek dillerinden biri olan dilimizi özenle kullanmaya, kollamaya dikkat edelim.”dedi