Yalçın Topçu: Yarınlara daha müreffeh bir Türkiye bırakacağız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Korona virüsünün insanlığın başta sağlığına, ekonomik ve sosyal hayatı ile birlikte istikbaline büyük bir tehdit olduğunu, dünyanın virüs karşısında çaresiz kaldığını, ülkemizin ise; sağlık çalışanlarının büyük gayret ve özverileri, ilgili bakanların, bilim kurulu üyelerinin sorumluluk ve nezaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devlet-millet el ele, yüz yüze olamasa da, gönül gönüle vererek korona virüsle mücadelesini dünyanın takdirine mazhar olarak sürdürdüğünü belirtti.

“Yarınlara daha müreffeh bir Türkiye bırakacağız inşallah”

Yalçın Topçu Türkiye’nin din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm mağdurlara ve zorda kalanlara yarıma koştuğunu belirterek gelecekle ilgili umut verdi: “Devletimiz, ülke içinde olduğu gibi, ülke dışında olan bütün vatandaşlarımızın yanında. Diğer yandan, diğergamlığı ile bilinen merhamet ve nizam medeniyetinin temsilcisi olan milletimiz, devletimizin eli ile darda ve zorda kalan her ülkeye din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım götürmekte. Ülkemiz, devlet millet el ele milli seferberlik anlayışı ile küresel güç olduğu bilinen ülkelere diz çöktüren bu öngörülemeyen büyük musibeti, akıl ve bilim rehberliğinde sevk ve idare ederek nasıl yürüttüğü dünya için de büyük örnek olmuştur. Kendilerini ekonominin ve teknolojinin çok kuvvetli ülkeleri olarak görenlerin diz çöktüğü noktada ülkemiz sağlık ekonomi ve sosyal alt yapısındaki kuvvetlilikle bu büyük krizi diğer ülkelerden daha iyi yönetti. Bu büyük musibette bugüne kadar yapılan mücadele halkımızın kahir ekseriyeti tarafından takdir görmüştür. Bundan sonrası için ise, alınacak kararlarda, atılacak adımlarda devlet millet el ele bu musibetin üstesinden gelecek, yarınlara daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakacağız inşallah.”

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“Böyle devam ederlerse ömür boyu iktidar yüzü göremezler”

Yalçın Topçu CHP’nin muhalefet anlayışını da eleştirerek, pozitif siyaset yapmaya davet etti: “İdeolojik körlük içinde olan marjinal grupların hamisi muhalefet sözcülerinin demokrasi kılıfı içinde yaptıkları yıkıcı muhalefeti ve buradan kaos, kargaşa ve siyasi çıkar devşirme niyetlerini milletimiz esefle izliyor, bu anlayışı ile birlikte temsilcilerini de yüksek vicdanında tartıp, derin hafızasına not ediyor. Muhalefet yapıcı, yol gösterici, sorumlu ve pozitif davranırsa hem kendisine faydası olur, hem de ülkeye faydası olur. Marjinal örgütlerin sözcüsü olmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Ne yazık ki siyaset bazıları tarafından “önce can” diye dikkate alınıyor. Halbuki bir siyasetçi “önce canan” demeli. Canan nedir? Vatandır, devlettir, millettir, bayraktır. Ama görülen o ki birileri tıpkı cennet mekan Abdulhamid Han zamanında olduğu gibi iktidar gitsin ne olursa olsun gözüyle bakılıyor. Ama dediğim gibi millet bunu görüyor ve derin hafızasına kaydediyor. Böyle devam ederlerse ömür boyu iktidar yüzü göremezler. Tabi ki bu gerçekten ülkemiz adına üzüntü verici bir durum. Türkiye’de ciddi manada muhalefet eksikliği var bunu hep beraber görüyoruz. Muhalefete oy verenler de bunu ifade ediyor.”

“Bizler Eyyüp Peygamber’in kıssalarıyla büyümüş bir milletin evlatlarıyız”

Topçu son olarak, “bizler Eyyüp Peygamber’in kıssalarıyla büyümüş bir milletin evlatlarıyız. Canlarımızı yitirdik ama Allah’ın izniyle onlar şehiddir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır diliyor, milletimize başsağlığı diyorum. Ordularımız ülke içinde, ülke dışında terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Rabbim onlara Ramazan-ı şerif hürmetine yardım etsin, onları muzaffer etsin. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Mescid-i Aksa ve camilerimiz cemaatsiz. Rabbim; mazlumların, duası kabul olanların hürmetine inşallah ülkemizi, milletimizi bu zor günlerden muzaffer olarak çıkartacaktır. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.