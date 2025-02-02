Yangın güvenliği denetimleri başladı

İstanbul Valiliği tarafından kurulan Yangın Denetim Komisyonu denetimlere başladı. Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangınının ardından İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle 39 ilçede “Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu”nun kuruldu. Yazının gerekli kurumlara gönderilmesinin ardından dün Kadıköy, Güngören ve Beyoğlu’nda denetimler başladı.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Denetim komisyonu, sabah saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan bir otele habersiz olarak gitti. Denetimlere kaymakamlık personeli bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğü’nden bir kişi, ilçe emniyet müdürlüğünden iki polis memuru, Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ndan iki zabıta memuru katıldı.

HERKES KENDİ ALANINI DENETLEDİ

Komisyon üyeleri otelin kendi alanlarıyla ilgili olan bölümlerini denetledi. Polis ekipleri kamera sistemlerini incelerken, zabıta ruhsat ve turizm işletme belgesini, itfaiye personeli ise yangın ile ilgili yangın tüpü, yağmurlama sistemi ve yangın merdiveni denetimini yaptı. Denetimler sırasında yangın merdiveninin kapısının tam kapanıp kapanmadığına ve yangın merdiven sahasında eşya olup olmadığı gibi önemli hususlara da bakıldı.

YANGIN TÜPÜ YERDE OLMAMALI

Denetimler sırasında binalarda kullanılacak yangın tüpleri hakkında bilgi veren itfaiye eri, “Üretim tarihinden itibaren tüplerimizin son kullanma tarihi 4 yıldır. 4 yıl içerisinde 6 ayda bir periyodik kontroller yapılır. Teknik personel bunu 6 ayda bir gelip ya da ilgili firma gelip, anlaşma yaptığınız firma barometresini kontrol eder. Eğer yeşil çizgiyi gösteriyorsa, problem yoktur. Dört yılın sonunda tüpünüzü değişim için firmaya yönlendirebilirsiniz” diye konuştu. Denetimler sırasında otelde yerde bulunan yangın tüpleri konusunda sorumlulara uyarıda bulunan itfaiye eri, “Size bir tavsiyem olacak. Yangın söndürme tüpü yerde olmamalı. İnsanlar yangın esnasında kaçışırken takılıp düşebilir. Yerden 90 santim yukarıda, askılıkta asılı halde durması tavsiyemizdir” ifadelerini kullandı.











