NAZİFE BARDAK





Uzmanlar madde madde şu uyarılarda bulundu:

Yangın fark edildiğinde eğer müdahale edilemeyecek durumdaysa ilk olarak yetkili birimlere haber verin, çevredekileri uyarın.

Duman bulunan bir ortamdan emekleyerek veya çökerek olabildiğince yere yakın ilerlemeye çalışın. Tahliye sırasında asansörler asla kullanmayın.

Kaçış sırasında açtığınız kapıları kapatın ve açık kapıları kapatmaya özen gösterip asla kapıları kilitlemeyin. Kapalı bir kapının kolunu elinizin ters yüzü ile mutlaka kontrol edin, eğer kapı kolu sıcaksa kapıyı asla açmayın. Bu alevler çok yakında demektir.  Yangın tehlikesi arttığında ve kıyafetlerin tutuşma ihtimali söz konusu olduğunda etrafta bulunan battaniye benzeri örtü ile kendinizi korumaya alın. Yerde yuvarlanarak çıkışa yönelin.

Yangın dışarı çıkamayacağınız kadar yayıldıysa yapmanız gereken şey, bulunduğunuz odada içeri duman girişini engellemek için ıslatılan havlu veya benzeri eşyalarla kapının altını tıkamak.

Aynı zamanda panik hali ile nefes alabilmek için pencereyi açmak da büyük bir hata olacaktır. Yangın anında hava sirkülasyonu yaratabilecek pencere açılması zararlı görülmektedir. Pencerenin çok az aralanarak nefes alınması gerekir.

Mahsur kaldığınız yerde kurtarma ekiplerinin sizin yerinizi fark edebilmesi için dikkat çekici renkte bir bez parçasını sallayarak ya da pencerenin dışına asarak yerin belli edilmesi gerekir.



