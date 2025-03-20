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Yasadışı avlanmaya kalktı: 64 bin 855 TL ceza yedi

Yasadışı avlanmaya kalktı: 64 bin 855 TL ceza yedi

15:4320/03/2025, Perşembe
IHA
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Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Ahlat Şefliği, Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında yasadışı avlandığı belirlenen şahsa 64 bin 855 TL ceza uyguladı.

Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, bir araç içerisinde 4 adet kınalı keklik (canlı mühre) tespit edildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine DKMP Ahlat Şefliği ekipleri olay yerine intikal etti.

Yasadışı av yaptığı belirlenen şahıs hakkında 24 bin 855 TL idari para cezası uygulanırken, 4 adet kınalı keklik için de toplam 40.000 TL tazminat cezası kesildi. Böylece şahsa toplamda 64 bin 855 TL para cezası verilerek av kabahat tutanağı düzenlendi.

Muhafaza altına alınan 4 kınalı kekliğin rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

#Bitlis
#Kınalı Keklik
#Av Yasağı

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