Yeniden Refah'a 5'inci ziyaret

Görüşmede yerel seçimlere ilişkin konuşuldu. Görüşmenin bitmesinin ardından AK Parti heyetinden her hangi bir açıklama gelmedi. YRP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ise, “Bir karar alınmış değil. Yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz, istişarelerimizi yapacağız. Onlar da yapacak, son kararı genel başkanlar düzeyinde verecekler” dedi. YRP; İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda ittifaka kapıyı açık bırakmıştı. Bu kapsamda heyetler 5 kez bir araya geldi.