|
Gündem

Yeniden Refah'a 5'inci ziyaret

AK Parti heyeti, yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkezini ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:07 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Görüşmede yerel seçimlere ilişkin konuşuldu. Görüşmenin bitmesinin ardından AK Parti heyetinden her hangi bir açıklama gelmedi. YRP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ise, “Bir karar alınmış değil. Yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz, istişarelerimizi yapacağız. Onlar da yapacak, son kararı genel başkanlar düzeyinde verecekler” dedi. YRP; İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda ittifaka kapıyı açık bırakmıştı. Bu kapsamda heyetler 5 kez bir araya geldi.



#siyaset
#Yerel Seçimler
#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Karaman Belediye Başkan Adayları Tam Listesi