Yerli Düşünce Derneği’nden vefa örneği

Yerli Düşünce Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan’ı şehadetinin 82. yıldönümünde anma ve anlama programı” tertip ederek anmak istediklerini ancak programın, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Ek Tedbirleri Genelgesi” çerçevesinde iptal edildiğini duyurdu. Dernek yönetiminin yaptığı yazılı açıklamada merhum Çolpan’la ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Şehid Atamız Abdülhamit Süleyman Çolpan 1897 yılında Özbekistan’da Fergana vilayetine bağlı Andican kentinde doğdu. Eli kanlı Sovyet Rejimi tarafından “Ziyalılar Katliamı” adı verilen insanlık dışı vahşet ile Abdulla Kadiri, Fıtrat, Pulat Saliyev, Gazi Alim Yunusov, Abdulla Taciyev, Akbar İslamov, Ankabay Hudaybahtov, Sancar Sıddık, Kurban Beregin, Azam Eyüb, Atacan Haşimov ile birlikte büyük Türkistan şairi, yazar ve mütefekkir Abdülhamit Süleyman Çolpan da 4 Ekim 1938 de şehadete yürüdü.

“Güzel Türkistan sana ne oldu”

Şehid atamız Abdülhamit Süleyman Çolpan Türk dünyasında ve ülkemizde ‘Güzel Türkistan sana ne oldu’ adlı şiiri ve İstiklal harbimiz için yazdığı, ‘Anadolu Kışlağının Muzaffer Ordularına’ diye başlayan, ‘Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal Erleri, Misak-ı Milli’ye kadar durmadan ileri.’ diye devam eden ‘Tufan’ şiiri ve birde Talat Paşa’nın Berlin’de, Cemal Paşa’nın Tiflis’te, Enver Paşa’nın Belcivan’da Ermeni terör örgütü ‘Nemesis’ci Hınçak-Taşnak beslemeleri tarafından şehid edilmeleri üzerine yazdığı ‘Belcivan’ şiiri ile tanınır ve bilinir.

“Belcivan şiiri onun Türkiye hakkında muazzam bilgi sahibi olduğunu gösteriyor”

Belcivan şiirindeki şu dizeleri bize onun Türkiye ile ne denli ilgili olduğunu o günlerin haberleşme şartlarına rağmen hakkımızda ne kadar muazzam bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. ‘Marmara boyları, Edirne yolu. Çatalca Ovası, Boğaz geçidi. Karpat Dağları, Trablus Çölleri. Güzel Selanik'in şirin bahçeleri. Şehitlerin yüzüne damlayan nurlar. Bizi kan ağlattı bu kara haber. Berlin sokakları yiğidin birini, Dopdolu koynuna alıp sardı. Tiflis'in havaları da bir kurtarıcı yiğidi, Kara kanlara boyayıp toprağa saldı. Tarihin rengini kanlarla karartıp dolduran En son ümidimizi de kana boyadı o Belcivan!’

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“Atamız İsmail Bey Gaspıralı’nın ‘Ceditci’ fikirlerini ülkü edinmişti”

Şehid Atamız Çolpan, medrese eğitimi yanında Rus okullarında öğrenim görmüş, Arapça, Farsça, Rusça ve İngilizce bilen Türk ve İslam klasiklerini incelemiş bir Türk aydınıdır. Atamız İsmail Bey Gaspıralı’nın ‘Ceditci’ fikirlerini ülkü edinmiş olan şehid Abdülhamit Süleyman Çolpan Türkiye türkçesini bilmekte ve Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Mehmet Akif gibi şair ve yazarları da yakinen tanımaktaydı. 1991’den sonra Nevai ödülü ile birlikte cadde ve kütüphanelere ismi verilmiştir. Yeni Özbek şiir akımının kurucusu, şair ve oyun yazarı, yayıncı, çevirmen olan şehid Abdülhamit Süleyman Çolpan’ın ulusal bağımsızlık ve özgürlük fikirleri bütün çalışmaları için temel unsurdur. Şiirlerini halkın anlayacağı tarzda yazmış, halkının özlemleri, istiklali, eğitimi, doğa ve kadın hakları şiirlerinin ana teması olmuştur. Eserlerinde halkın istek ve şikayetlerini cesurca dile getirmiş, ilk şiirlerinde Ali Şir Nevai ve Fuzuli'yi örnek aldığı sonrakilerde ise Mehmet Akif, Tevfik Fikret, M. Emin Yurdakul, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in izleri görülür.

“Çolpan, Türk-İslam Dünyası için rol-model bir münevverdir”

Şehid Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan, yalnız Ata yurdumuz, medeniyet beşiğimiz Özbekistan için değil, bütün Türk-İslam Dünyası için rol-model bir münevverdir. Onun davası, düşünceleri ve mücadelesi Türk-İslam Dünyasının gelecek nesillerine aktarılmasının gereğine inanıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

“3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü”

Bu vesile, 3 Ekim’de 11. yılını idrak etmekte olduğumuz ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’nü kutluyor, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye ve Türk dili konuşan bütün halklar kıyamete kadar daim ve kaim olmasını Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyoruz. Türkistan’ın, Türk dili konuşanların birliği ve dirliği için şehid olan Atamız Özbek Türkü Abdülhamit Süleyman Çolpan’ın şehadetinin 82. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.