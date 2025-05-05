Yıldırım isabet eden Ardahanlı genç Barış Aydın hayatını kaybetti
Ardahan'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 17 yaşındaki Barış Aydın, hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın'a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Aydın'ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü.
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