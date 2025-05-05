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Henüz daha 12 yaşındaydı: Sokakta oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Henüz daha 12 yaşındaydı: Sokakta oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

21:245/05/2025, Pazartesi
IHA
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12 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
12 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk sokakta oyun oynadığı sırada fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda fiziki olumsuz bir bulguya rastlanmayan çocuğun beyin kanaması geçirdiği tahmin ediliyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta oyun oynarken fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Husay El Musa, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Husay El Musa, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması üzerinde duruluyor

Vücudunda fiziki olumsuz bir bulguya rastlanmayan 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



#Gaziantep
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