​Yine bir Kırım göçü! ​

1800’lü yıllardan bu yana ata topraklarından defalarca sürülen Kırım Türkleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle bir kez daha yerlerinden oldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin en büyük mağdurlarından birisi Kırım Türkleri oldu. 1800’lü yıllardan bu yana ata topraklarından defalarca sürülen Kırım Türkleri, bu kez de Rusya’nın işgal girişi sonrasında bir kez daha evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kırım Türklerinin son durağı Türkiye oldu. Savaştan kaçarak yollara düşen 5 bine yakın Kırım Türkü, Marmara bölgesinde bazı illere yerleştirildi.

48 SAATLİK YOLCULUK

Türkiye’ye sığınan kafilelerden biri Kırklareli’nde ağırlanıyor. Kiev’den 3 otobüsle hareket eden 137’si çocuk, 62’si kadın 9’u erkek 208 Kırım Türkü, sıkıntılarla dolu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı. Otobüs, Türkiye’ye gelene kadar Türkiye ve Ukrayna Dışişleri ile ilgili kurumlar tarafından dakika dakika takip edildi. Kırklareli’ne getirilen kafile Şemsettin Sami Yurdu’na yerleştirildi.

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Yeni Şafak, kafilenin yerleştirildiği yurdu ziyaret etti. Ukrayna’da sevdiklerini evlerini geride bırakarak gelen Türkler, oldukça üzgün. Yaşadıkları yerlerdeki gelişmeleri çaresizce televizyonlardan izliyor.

Ali Muradasilav

YARISI SÜRGÜNLERDE VEFAT ETTİ

Yurda yerleştirilenlerden Ali Muradasilav, vatanlarından defalarca sürülmüş olmanın acısını yaşıyor. Kırım’daki Türk nüfusunun yarısının sürgünlerde vefat ettiğini belirten Muradasilav, “2014’te Rusya Kırım’ı ilhak edince zulüm başladı. Dindar olanlar hapse atıldı. Her caminin imamını değiştirip kendi imamlarını atadılar. Şimdi de Rusya oralara girdi, bombalamaya başladı” dedi.

VALİZLERİMİZ HAZIRDI

Rusya’nın Ukrayna işgali öncesi bavullarını hazırladıklarını kaydeden Muradasilav, “Kimse savaşın başlayacağına inanmıyordu. Bazıları ciddiye alıp savaştan 1 hafta önce Polonya’ya gittiler. Bizim de valizlerimiz çantalarımız hazırdı. İnanmasak bile hazırlığımız vardı. Türkiye’de olmaktan çok memnunuz. Müslümanların arasındayız, Türk kardeşlerimiz bizi sınırda çiçeklerle çikolata ile ve çocuklarımızı da oyuncaklarla karşıladı” diye konuştu.

Türkiye yalnız bırakmadı

Büyük bir belirsizlik içerisinde Ukrayna’dan yola çıktılarını kaydeden Esena Muradasilav, Türk olmayan sivillerin uzun süre Polonya sınırında kaldığı söyledi. Türkiye’nin tahliye için tüm girişimleri yaptığına dikkat çeken Muradasilav, “Polonya sınırında ilk günden beri çok uzun kuyruklar oluşmuştu. Türk olmayan insanlar sahipsiz kaldılar. Büyükelçilikleri onları ülkeden tahliye edemedi. Ama Türkiye her şeyle ilgilendi” ifadelerini kullandı.

Lenara Kadji

Karşılamayı görünce ağladık

Türkiye’deki güzel karşılama nedeniyle gözyaşlarını tutamadıklarını söyleyen Lenara Kadji şu ifadeleri kullandı: “Karşılanmamızı anneme anlattığımda dua etmeye başladı, ‘Allah, Türk halkından razı olsun’ dedi. Bizim yüreklerimiz yara içinde, bizim bütün evlerimiz yıkıldı. Her şeyimiz orada kaldı. Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bizim tek isteğimiz bize Türkçe derslerinin verilmesi. Çocuklarımızın Türkçe öğrenmesini istiyoruz.”

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Fatıma Hudiva

Yeni ev almıştık

Kiev’de iki çocuğuyla birlikte yaşayan Fatıma Hudiva Türkiye’ye gelenler arasında. Rus saldırılarına Kiev’de yakalanan Hudiva yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabah ansızın şehirde bombalar patlamaya başladı. Bombanın şiddetiyle evimiz sallandı. Kırım Tatarlarının bulunduğu Vinitsia’ya gittik. Daha yeni ev almıştık, her şeyimiz orada kaldı. Türkiye devleti bize sahip çıktı.”

AFAD her şeyi düşündü

AFAD Kırklareli İl Müdürü Salih Erden, yurtta ağırlanan Kırım Türklerinin her türlü ihtiyacının karşılandığı söyledi. 28 Şubat’tan bu yana tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirten Erden, “Olası yeni göçlere hazırlıklıyız. Misafirlerimizi en üst düzeyde ağırlayacağız. Konaklamanın haricinde 2 öğün sıcak yemek, kahvaltı ve ikramlarımız oluyor. Ailelere psikolojik destek de sağlıyoruz” dedi. Ailelerin Türkçe öğrenmek istediklerini belirten Erden, “İl Milli Eğitim Müdürümüz ve valimizin desteğiyle etütler düzenlenecek. Misafirlerimiz arasında 7 hamile kadın var. Bunlardan ikisinin doğumu yakın, onu içinde hazırlık yapıyoruz” dedi.

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