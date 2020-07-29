YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Bu sene proje okullardan ilk mezunlarını veren imam hatip okulları LGS’den sonra YKS’de de önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanındaki okullardan gençler, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil ve Temel Yetenek alanlarında başarılı sonuçlar getirdi.

GÜNDEM YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli

İlk yüzde 32, ilk binde 192 öğrenci

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden hafız Sümeyra Karacan YKS’de Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 4'üncüsü oldu. Sözelde ise Mahmut Esad Şahindaş Türkiye 11'inciliği kazandı. Okulun ilk 100’de 10 öğrencisi, ilk 1000’de de 39 öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerden 9’u hafızlığını liseye devam ederken tamamlamış. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Arda Dalseçkin Dil 6'ncısı oldu. Aynı okuldan Yusuf Haktan Yıldırım, Sözel 22'ncisi. Muhammed Taha Çakmak da TYT Ek Puanlı Yerleştirmede birincilik elde etti. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ilk 100’de 9 öğrenci var. Okulun ilk binde 44 öğrencisi yer alıyor.

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Başarılar Türkiye'nin dört bir yanından

Başarılar sadece belli okullarla sınırlı değil, Türkiye’nin her bölgesinden ve şehrinden iyi dereceler mevcut. Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğit Enes Özkul Sözel 44'üncüsü oldu. Trabzon Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Tarık Şahin, Sayısal 77'ncisi olmayı başardı. Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Sümeyye Yücel de, TYT Türkiye 4'üncüsü oldu. Toplamda ise son gelen bilgilere göre 32 öğrenci ilk 100’de yer alırken, 192 öğrenci ilk bine isimlerini yazdırarak başarı sağladı.

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“IB programı katkı sağladı”

Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye dördüncüsü olan Sümeyra Karacan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde uygulanan Uluslararası Bakalorya (IB) programından mezun oldu. Hafızlığını da lise yıllarında tamamlayan Karacan, "Bu zorlu süreçte okul dışından aldığım desteğin yanında okuldaki hocalarım ve dostlarım her zaman yanımdaydı. Bana inandılar ve beni de başarabileceğime inandırdılar” dedi.

IB programının da başarısında önemli bir rol oynadığını belirten Karacan, “Bu programdaki karmaşık ve üst düzey metinleri okumam, yorumlamam ve düşüncelerimi ifade etmem gerekti. Bu da zihinsel becerilerime ve entelektüel zorluklar karşısındaki özgüvenime ciddi anlamda katkıda bulundu” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Okulunda da beş yılda maddi manevi pek çok birikim kazandığını belirten Karacan, bu başarıda emeği olanlara teşekkür etti.

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“Ülkem için ekonomi okumak istiyorum”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mahmud Esad Şahindaş da Sözel puan türünde 11'inci oldu. Başarısının sırrını azmine ve eğitim aldığı okula başlayan Mahmud Esad, insan fıtratını zorlayan sınav sürecinde rekabet ortamından çok dayanışma ve arkadaşlık ortamının başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

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Küçükken babasının kıyafetlerini giyip avukat olmayı hayal ettiğini belirten Mahmud Esad sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak sınav süreci boyunca gönlümden ekonomi bölümleri geçiyordu. Tarihimize baktığımızda gerek Osmanlı gerekse diğer Türk İslam devletlerinin yıkılışında ekonominin büyük tesiri olduğunu görüyoruz. Müslümanlara öncü, dünyaya örnek olabilecek, geleceği parlak bir ülkenin güçlü ekonomiye sahip olması ise kaçınılmazdır. Rabbimden niyazım odur ki vatana layıkıyla güzel hizmet verebileyim.

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Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak

“İnsan haklarını geliştirmek için tercihim hukuk”

Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48'incisi olan Antalya Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak, düzenli çalışmak ve kendine inanmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Denemelere erken başladım ve çok fazla denemeye girdim. Okulumun kursları dershane işlevi gördü. Pandemi sürecinde evde çalışırken de öğretmenlerimle irtibat halindeydim. Uzun bir süreçten sonra istediğim sonuca ulaştım” ifadelerini kullandı. Hedefinde Galatasaray Üniversitesi’nde Hukuk okumak olduğunu söyleyen Oğuzhan bunun nedenlerini de şu sözlerle açıkladı:

"İnsan haklarının ne kadar önemli bir kavram olduğunu her geçen gün daha da fazla hissediyoruz. İnsan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki eksiklikler hukuk tercihimde en büyük etken oldu. İlerleyen yaşlarda bu ülke, bu insanlık için ne yaptın diye kendime sorduğumda somut cevaplar almak istiyorum."