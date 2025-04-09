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Yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı

Yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı

11:069/04/2025, Çarşamba
AA
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Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kesimlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Mardin, Batman ve Siirt'te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kesimlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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