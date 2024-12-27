Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan

açıklamasına göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir çevreleri, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Kütahya'nın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.