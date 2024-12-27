Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

12:4327/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
açıklamasına göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir çevreleri, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Kütahya'nın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.



#Meteoroloji
#Hava durumu
#İzmir
#Manisa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?