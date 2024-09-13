Yurt çıkmayana misafirhane

Üniversite öğrencilerin barınmada sorun yaşamaması için kamuya ait misafirhaneler de devreye alınıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu ilk yerleşmede yüzde 91 oranına ulaşırken kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri de değerlendirilecek. Yurda yerleşemeyen öğrencilerin buralarda barınmak için GSB İl Müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapması yeterli olacak. KYK yurtlarında yer boşalması durumunda, öğrenciler birer birer buralara nakledilecek. KYK’nın yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurt yerleştirme oranı da açıklandı.

Buna göre yüzde 91 ile tam kapasiteye yakın bir oranla yerleştirme yaşandı. Kalan yüzde 9’luk başvurucu ise ilerleyen dönemlerde yurtlara yerleştirilecek. Bu süre içerisinde ise öğrenciler ise kamu misafirhanelerine yönlendirilecek. KYK çıkmayan ve okulları açılana kadar yedek yerleştirmeden herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrencinin okulunun bulunduğu şehirde Gençlik Spor Müdürlüğüne giderek öğrenci belgesi ile başvuru yapması yeterli olacak. Öğrenci herhangi bir kamu misafirhanesi yerleştirilerek, KYK yurdundan yedek sonucun gelmesi beklenecek. Misafirhanelerde barınacak öğrencilerin KYK'da kalan öğrencilerle aynı miktarda ödeme yapacağı öğrenildi.