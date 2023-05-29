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Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer üç gün kala yaptıkları anlaşma ile seçimlerin kaybeden tarafında olan Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın sessizliğini kendi yaptığı açıklama ile bozdu. Tunçer kendileriyle birlikte 8'li olan koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

18:23 . 29/05/2023 Pazartesi
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Arşiv - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Arşiv - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

KÜÇÜK ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDİP ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son bir aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer.

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

"Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun."


Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.

İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor
İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.



#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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