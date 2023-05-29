Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz

CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

KÜÇÜK ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDİP ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son bir aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer.

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

"Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun."





Sn. Genel Başkan @kilicdarogluk,

cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi imzaladığımız mutabakat maddeleri ve çalışmalarımız, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi seçmenin takdirini ve güvenini kazanmış, yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden… https://t.co/I4JJRYnJgS — Av. Sevdagül Tunçer (@SevdaGulTuncer) May 28, 2023

Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.







