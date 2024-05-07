Zehir tacirlerine yönelik 52 ilde 'NARKOÇELİK' darbesi: 363 sokak satıcısı yakalandı

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38,5 kg metamfetamin, 16 kg kokain, 3 kg bonzai ham maddesi ele geçirildi, 40 sokak satıcısı yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kg skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 61 kg skunk ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 kg metamfetamin ve 132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20,5 kg bonzai, 3,5 kg skunk ve 35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir Taciri yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.