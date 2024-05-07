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Zehir tacirlerine yönelik 52 ilde 'NARKOÇELİK' darbesi: 363 sokak satıcısı yakalandı

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kenan Biter
08:35 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 09:34 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Narkoçelik operasyonlarından görüntüler
Narkoçelik operasyonlarından görüntüler

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;
936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın olmak üzere 52 ilde 'Narkoçelik-15' operasyonları düzenlendi.

Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38,5 kg metamfetamin, 16 kg kokain, 3 kg bonzai ham maddesi ele geçirildi, 40 sokak satıcısı yakalandı.


Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kg skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 61 kg skunk ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 kg metamfetamin ve 132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20,5 kg bonzai, 3,5 kg skunk ve 35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.


Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir Taciri yakalandı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.


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