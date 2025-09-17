Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?

Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?

11:2017/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hasan Mutlu
Hasan Mutlu

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı. Gündemde yer alan haberin ardından Hasan Mutlu neden tutuklandı sorusu da öne çıkan başlıklardan oldu. Hasan Mutlu kimdir, , kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı? İşte ayrıntılar.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

HASAN MUTLU NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan MUTLU, 1961 yılında Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

İstanbul’da çeşitli dershanelerde altı yıl görev yaptıktan sonra; 1990 yılından itibaren Bayrampaşa, İstanbul’un farklı ilçelerinde, başka illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak hizmet vermektedir. Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.



#hasan mutlu
#hasan mutlu kimdir
#bayrampaşa belediye başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?