Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı. Gündemde yer alan haberin ardından Hasan Mutlu neden tutuklandı sorusu da öne çıkan başlıklardan oldu. Hasan Mutlu kimdir, , kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı? İşte ayrıntılar.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hasan MUTLU, 1961 yılında Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.
İstanbul’da çeşitli dershanelerde altı yıl görev yaptıktan sonra; 1990 yılından itibaren Bayrampaşa, İstanbul’un farklı ilçelerinde, başka illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak hizmet vermektedir. Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.