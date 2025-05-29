2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için stratejik yol haritası belirlenecek

Zirvenin resmi açılışı, 30 Mayıs Cuma günü T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Zirve, İslami finans, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında uluslararası düzeyde fikir liderlerini ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor.





AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel zirveyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Zirve, İslami finansal ve finans dışı kurumların sürdürülebilir büyüme sağlamalarını ve küresel ekonomide anlamlı bir etki oluşturmalarını destekleyecektir. Katılımcıların, İslami ilkeleri daha derinlemesine anlamaları ve bunları etkin biçimde uygulamaları teşvik edilerek operasyonel verimliliğin artırılması, yenilikçiliğin desteklenmesi, risk yönetiminin güçlendirilmesi ve finansal kapsayıcılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.”





AlBaraka Forum İslam Ekonomisi Genel Sekreteri Yousef Khalawi, Türkiye'nin İslami finans alanında önemli bir merkez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Zirvenin Türkiye'deki uzmanlar, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler arasında etkili olacağına inanıyorum. Sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de İslam ekonomi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen açılış konuşmaları, paneller, çalıştaylar ve oturumlar düzenlenecek” dedi.





İslami ekonomi alanında küresel vizyonun gelişritilmesine katkı sunmayı hedefleyen zirvede; İslami finans, sürdürülebilir kalkınma ve etik yatırım ilkeleri çerçevesinde stratejik yaklaşımar ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler, üst düzey banka yöneticileri, politika yapıcılar ve düzenleyici otoriteler bir araya gelerek teorik perspektiflerle pratik çözümleri birleştiren öneriler sunacak.





Zirvede ayrıca İslami bankacılığın 50 yıllık gelişimini anlatan "İslami Bankacılığa Bakışlar: Kökenlerden Çağdaş Gerçekliğe" başlıklı yorum videosu izlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Özel Temsilcisi Dr. Mahmud Mohieldin'in katılacağı zirve, önemli bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra üst düzey karar vericiler, önde gelen ekonomistler, akademik araştırmacılar, yöneticiler, yatırımcılar ve iş dünyasının öncülerinden oluşan seçkin bir topluluğu bir araya getirecek. İslam ekonomisinin geleceğinin şekillendirilmesi için birinci sınıf bir global platform sunan zirvede, Saleh Kamel İslam Ekonomisi Ödülü himayesinde beş panel tartışması, üç etkileşimli atölye çalışması ve İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden araştırmacıların bir araya geldiği özel bir oturum da düzenlenecek.





Zirve, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.



