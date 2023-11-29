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21 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:40 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mega kent İstanbul'un da aralarında olduğu 21 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illerde; hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığı


İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgar


Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Kuvvetli rüzgâr uyarısı


Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Sari ve turuncu kodlu uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde, İstanbul dahil 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.


Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.


O iller şu şekilde:

TURUNCU KOD:
Aydın, Balıkesir

SARI KOD:
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#rüzgar
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