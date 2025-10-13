Yeni Şafak
9. Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı

9. Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı

13/10/2025
Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı.
Kitapseverlerin buluşma adresi 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Aile Yılı’na ithafen bu yıl ki temamızı ‘Okuyan Aile, Düşünen Nesil’ olarak belirledik. 19 Eylül Pazar gününe kadar sürecek kitap fuarımıza 100 yayınevi ve 75 yazar katılacak. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dopdolu kitap fuarımıza tüm kitapseverleri bekleriz.” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen açılış törenine Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın yanı sıra; İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve çok sayıda davetli ile kitapsever katıldı.

100 YAYINEVİ, 75 YAZAR, ON BİNLERCE KİTAP

7’den 70’e herkesi kitap fuarına davet eden Tombaş, “Sultanbeyli Kitap Fuarı, her geçen gün marka değerini yükseltiyor. Kültür ve sanat alanına yaptığımız yatırımlarımızı artırıyoruz, çünkü önemsiyoruz. Medeniyetimizin düşünce derinliğini, ilim aşkını ve hikmet yolculuğunu yeni nesillere aktarabilmek adına kültür ve sanata destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazar fuarımızda yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dopdolu bir kültür şöleni yaşayacağız. 19 Ekim Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"OKUYAN AİLE, DÜŞÜNEN NESİL"

Fuarın temasını Aile Yılı’na ithaf ettiklerini söyleyen Tombaş, “Bu yılki fuarımızı; 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesine ithafen, ‘Okuyan Aile, Düşünen Nesil’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, okuyan bir aile sadece bilgiyle değil; sevgiyle, anlayışla, değerlerle büyür. Kütüphanelerin ışığıyla aydınlanan evlerde yetişen çocuklar; düşünen, üreten ve sorumluluk sahibi nitelikli bireyler olarak geleceğe yürür. Toplumun temeli aileyse, o temelin harcı da kitapla, düşünceyle, kültürle yoğrulmalıdır. İşte bu nedenle istiyoruz ki; aileler birlikte okusun, birlikte düşünsün, birlikte gelişsin. Çünkü biz okuma kültürünü yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir dirilişin adımı olarak görüyoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokolün katılımıyla kurdele kesildi. Ardından kitap fuarında yer alan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Tombaş, vatandaşlarla selamlaştı.

9. Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu; tasavvuf, din ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. 9 gün sürecek fuar süresince; Altay Cem Meriç, Mustafa Karataş, İsmail Hakkı Aydın, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hulki Cevizoğlu, Nurullah Genç dahil 75 yazar okurlarıyla buluşacak. İmza günleri ve söyleşi programları düzenlenecek.


