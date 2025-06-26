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Aşırı sıcaklar sonrası sağanak: Termometreler sert düşecek

Aşırı sıcaklar sonrası sağanak: Termometreler sert düşecek

08:5026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Batı bölgesinde pazar gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Pazar günü ise aşırı sıcaklıklar batı bölgesinde ve Karadeniz'in bir bölümünde yerini sağanak yağmura bırakacak.


SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

İstanbul'da bugün 35 derece seviyelerine kadar çıkacak olan sıcaklıklar, pazar günü birlikte 25 dereceye kadar düşecek.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.

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