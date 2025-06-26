Aşırı sıcaklar sonrası sağanak: Termometreler sert düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise aşırı sıcaklıklar batı bölgesinde ve Karadeniz'in bir bölümünde yerini sağanak yağmura bırakacak.