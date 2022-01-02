Hayat Bağışıklığı güçlendiren 5 kış sebzesi
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Bağışıklığı güçlendiren 5 kış sebzesi

Kış aylarında hastalıklar peşimizi bırakmıyor ve bağışıklığımız düşüyor. Bağışıklığımızı güçlendirmek için de meyve sebze tüketimimizi artırmamız gerekiyor. Diyetiysen Nagehan Afşar brokoli, lahana, karnabahar, turp şalgam ve benzeri sebzelerin; C, E, K, folat ve mineraller açısından zengin olmakla birlikte iyi bir lif kaynağı olduğunu belirtiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağışıklığı güçlendiren 5 kış sebzesi​
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Kış mevsiminin olmazsa olması vitamin ve mineral dolu sebzelerle bağışıklığımızı güçlendirmek çok kolay. Diyetisyen Nagehan Afşar soğuk kış mevsiminin sunduğu, bağışıklığı güçlendirici, hastalıklara karşı koruyacak sağlık deposu sebzelerin önemine değiniyor. Afşar, “Kış mevsiminin insan sağlığına sunduğu en güzel mucizelerden birisi de özellikle kanser ve benzeri hastalıkları önlemedeki güçlü etkisi ile karşımıza çıkan turpgillerdir. Turpgiller olarak bahsettiğimiz sebzeler içerisinde başlıca brokoli, lahana, karnabahar, turp şalgam ve benzeri sebzeler yer almaktadır. Bu sebzeler C, E, K, folat ve mineraller açısından zengin olmakla birlikte iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca glukozinolatlar olarak bilinen kükürtlü kimyasallar içermektedir” diyor. Afşar, sağlık deposu sebzeler hakkında detaylı bilgi verdi:

Sağlık deposu sebzeler

Beyaz Lahana: Turpgiller ailesinden olan sonbahar ve de kış sebzesi olarak yetiştirilen bir lahana çeşididir. Bu sebze tam bir protein ve vitamin deposudur. B, C ve E vitaminlerini bünyesinde barındırır ve mineralden oldukça zengindir. Bu sağlık deposu sebze kalori açısından da oldukça düşüktür. Sindirime yardımcı olmakta, romatizma kaynaklı reaksiyonların azaltılmasında etkili bir sebzedir.

Brokoli: Yeşil renkli kalın ve dolgun çiçekleriyle sağlık deposu bir kış sebzesidir. Yapılan araştırmalarda brokoli, şalgam, karnabahar gibi sebzelerin sağlık açısından birçok faydasının olduğu gösterilmiştir. Brokoli kanser hastalığına karşı etkili bir savaşçıdır. Brokoli, B karoten açısından oldukça zengin bir sebzedir ve bu içerik kanser hastalıklarında oldukça etkili bir savaşçı görevindedir. İçerdiği potasyum ile sinir sistemini destekler sahip olduğu potasyum ve kalsiyum mineralleri ile tansiyon durumunun dengede tutulmasına yardımcıdır. Ve yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemimizi desteklemektedir.

Diyetisyen Nagehan Afşar
Diyetisyen Nagehan Afşar

Karnabahar: Karnabahar sebzesi de besin içeriğinin gücü sayesinde beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Yüksek miktarda fosfat ve potasyum içermektedir. Ayrıca kadınlarda göğüs kanserinden koruyucu olduğu gösterilen indol-3 karbonal içeriği bulunmaktadır. Düşük yağ ve düşük kalori içeriği ile de kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin sofrasında önemli bir yere sahiptir. İçerisinde bulunan fosfor, cinsiyet hormonları, E vitamini ve yüksek protein içeriği ile cinsel gücünüzü arttırır.

Turp: Turp; C vitamini, folik asit ve potasyumca zengin olduğu gibi aynı zamanda magnezyum ve B vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Özellikle siyah turp köklerinin yüksek oranda antioksidan içerdiği, beyaz ve kırmızı turpların ise karotenoid bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca turp içeriğine acı tadı veren glukozinolat bileşikleridir. Bu bileşiğin ise metabolik hastalıklardan ve kanserden koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Pancar: Pancar lif, mineral ve vitaminlerden yana oldukça zengin bir sebzedir. Özellikle içerisindeki betalain maddesi ile metabolik hastalıklardan koruyucu etki göstermektedir. Pancar aynı zamanda yüksek nitrat içeriğine sahiptir bu özelliği ile kan basıncını düşürdüğü ve kalbi koruduğu bildirilmiştir. Ayrıca pancar suyu sporcular arasında güvenle tüketilebilen besinsel ergojenik destek olarak kabul almıştır.

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