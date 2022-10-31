Bakan Koca: Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu ’Health Türkiye’ ile tüm dünyaya duyuracağız

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu. Kurultay da Health Türkiye markası da tanıtıldı.

Konuşmasında “Health Türkiye” markasından bahseden Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca da, "Health Türkiye markası, Uluslararası Sağlık Turizmi Hizmetleri için geliştirilen resmi web portalını, 6 dilde, 7/24 hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Hattı ve memnuniyet anketlerini, sağlık eğitimi alanındaki tecrübemizi paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz USHAŞ Akademiyi, ülkemizin sağlık alanında uluslararası tanıtımına yönelik Sağlık İş Forumu ve fuar organizasyonlarını kapsayacak şekilde, Cumhurbaşkanlığı 2023 stratejik planımızda yer aldığı haliyle devreye giriyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, bütüncül sağlık hizmeti anlayışıyla, deneyimli sağlık personelimiz, ileri sağlık teknolojilerimiz, kaliteli hizmetlerimiz ve güçlü dijital platformlarımızla, HealthTürkiye markasıyla, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya hazırız. pic.twitter.com/2yfrlCUVIy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2022

'HEALTH TÜRKİYE' MARKASI ALTINDA TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Koca, 20 yılda Türk sağlık sistemine yapılan yatırımlara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün, 'En büyük hayalim' dediğiniz şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir. Şimdi bu alt yapının tüm dünyaya hizmet vereceği, akademik bir statü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme zamanıdır. Bu vizyonun bir parçası olarak Health Türkiye markamızın lansmanını yapıyoruz.

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'Health Türkiye' markası, Uluslararası Sağlık Turizmi Hizmetleri için geliştirilen resmi web portalını 6 dilde, 7/24 hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Hattı ve memnuniyet anketlerini, sağlık eğitimi alanındaki tecrübemizi paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz USHAŞ Akademiyi, ülkemizin sağlık alanında uluslararası tanıtımına yönelik Sağlık İş Forumu ve fuar organizasyonlarını kapsayacak şekilde, Cumhurbaşkanlığı 2023 Stratejik Planımızda yer aldığı haliyle devreye giriyor.

Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle nitelikli sağlık insan gücümüzle yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu 'Health Türkiye' markası altında tüm dünyaya duyuracağız."