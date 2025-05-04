Beslenme reçeteye girdi: Sağlığın ilacı sofrada

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Terapötik Beslenme ve Anti-Aging Kongresi, sağlıklı uzun yaşam (longevity) temasıyla alanında öncü bilim insanlarını bir araya getirecek. Kongre Başkanı, Tıbbi Biyokimya ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uzmanı Dr. Asuman Kaplan Algın, PhD, terapötik beslenmenin sadece koruyucu değil, aynı zamanda tedavi edici yönüyle günümüz sağlık anlayışında kritik bir rol oynadığını söyledi.

Günümüzde yaşam süresi uzasa da diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların ciddi artış gösterdiğine dikkat çeken Dr. Kaplan Algın, bu tablo karşısında beslenmenin artık yalnızca enerji alımı değil, hastalıkların yönetiminde bilimsel bir araç olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Dr. Algın, besinlerin genetik düzeydeki etkileri, bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkileri ve enflamasyon üzerindeki rolleri üzerine yapılan araştırmaların terapötik beslenmeyi sağlık politikalarının merkezine taşıdığını ifade etti.





Yaşam kalitesini artırın

Kongrenin ana temasını oluşturan “longevity” kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Algın, modern sağlık yaklaşımının yalnızca yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırmayı hedeflediğini belirtti. Dr. Algın, “Terapötik beslenme ve anti-aging yaşam tarzı, oksidatif stres, kronik enflamasyon ve insülin direnci gibi yaşlanmayı hızlandıran mekanizmaları doğrudan etkiliyor. Bilimsel veriler, doğru beslenmenin biyolojik yaşı yavaşlatabileceğini gösteriyor” dedi.

Kongrenin hem sağlık profesyonelleri hem de toplum için somut katkılar sağlayacağını vurgulayan Algın, multidisipliner iş birliklerinin güçlendirilmesinin, klinik uygulamalarda güncel yaklaşımların yaygınlaşmasının ve bilimsel bilginin halka doğru kanallarla ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Algın şöyle devam etti; “Toplumda beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgi kirliliği çok yaygın. Bu tür bilimsel kongreler, güvenilir ve bilimsel temelli bilgilerin toplumla buluşmasını sağlayarak farkındalığı artırıyor. Beslenme sadece kilo kontrolü değil, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşlanma için stratejik bir araçtır”

Kongre süresince sosyal medya aracılığıyla da geniş kitlelere ulaşıldığını belirten Dr. Algın, bu çabaların toplumda sağlıklı yaşam davranışlarını teşvik etme, önleyici sağlık yaklaşımlarını güçlendirme ve bireyleri daha üretken, aktif ve sağlıklı bireyler haline getirme yönünde etkili olduğunu kaydetti.



