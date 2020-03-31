Beslenme Uzmanı Talak uyardı: Besinleri baharatla tatlandırın,vitaminlere ağırlık verin

Talak, “Yeterli ve dengeli beslenin. Mevcut ağırlığınızın her kilosu için 35 ml su tüketin. 60 kg için, 60 x 35 ml. Günlük 5 porsiyon, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketin. Bağışıklığı güçlendirmede bilimsel kanıtı olan baharatlarla yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırın. Düzenli egzersiz yapın. İdeal kilonuzda olun. Sigara ve alkol tüketmeyin. Günlük 7-9 saat uyumaya özen gösterin. Kişisel hijyenin yanı sıra besin hijyenine de dikkat edin” tavsiyelerinde bulundu.

Diyetisyen Şengül Sangu Talak

ANTİOKSİDANLARI UNUTMAYIN

Talak’ın diğer önerileri şöyle: Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin etkisiyle başlamış olan savaşı kazanmamızda en önemli besin öğelerinin başında antioksidanlar geliyor. Yaban mersini, nar, pancar, kırmızı lahana, yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Kefir, peynir gibi probiyotik kaynaklara da sofralarda yer vermek gerekiyor.

A, C VE D VİTAMİNİNE AĞIRLIK VERİN

Hücre ve doku onarımlarında başrol oynayan C vitaminine (Portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı kapya biber ve yeşil biber) sofranızda mutlaka yer verin. Bir mikro besin öğesi olan A vitaminini özellikle bu süreçte ihmal etmeyin. D vitamini eksikliğine özellikle yaşlı nüfusta çok rastlanıyor. Ancak D vitamininin yiyecekler ile alımı zor olduğundan hekime danışmak gerekiyor.

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ÇİNKO KAYNAKLARINA ÖZEN GÖSTERİN

Yapılan çalışmalar, çinko eksikliği olan kişilerin virüse karşı duyarlılıklarının artmış olduğunu gösteriyor. Bu nedenle kabak çekirdeği, tam tahıllar, yulaf ve çiğ badem tüketmek gerekiyor.

ZENCEFİL TÜKETİN

Talak, “Zencefil, artrit ve romatizma gibi dejeneratif hastalıklardan sindirim sistemi hastalıklarına (hazımsızlık, kabızlık ve ülser gibi) birçok kronik hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. Hastalıkların tedavisinde yararlanılan anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin yanısıra bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele de sahip olan zencefili taze ya da toz zencefil olarak yemeklerinize ekleyerek de tüketebilirsiniz” diyor.