Bir Zamanlar İstanbul'da dönüm noktası: Gizemli not ilişkiyi sarsıyor Hayat / Aktüel

Heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul, 14. bölümüyle 16 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Ali ile Seher’in ilişkisi ciddi bir sınavdan geçerken, karakterlerin hayatında sarsıcı gelişmeler yaşanacak. Gerilimin tırmandığı bu bölümde izleyicileri sürpriz gelişmeler bekliyor.

Gizemli not ilişkiyi sarsıyor

Ali ve Seher’in ilişkisi, arabada bulunan “Bekir’i Çetin öldürdü” notuyla derinden sarsılır. Evlilik hayalleri yerle bir olurken, Ali gerçeğin peşine düşer ve polis amiri Hüseyin’den yardım ister. Hüseyin, Çetin’e dair ipuçlarını araştırırken Külhan’a ait tespihteki parmak izlerini yeniden inceletir. Bu izlerin Çetin’e ait olup olmadığı, notun bir gerçek mi yoksa yeni bir oyunun parçası mı olduğunu ortaya koyacaktır.

Sinsi planlar aileyi hedef alıyor

Nermin’in hazırladığı sinsi plan, Ali’nin ailesini çökertmeyi amaçlamaktadır ve Mert ve Çiğdem sayesinde adım adım hayata geçirilir. Mert’in ortaya attığı “usulsüz yardım fonları” iddiası Ayvaz-der’in itibarını zedelerken, toplumda kutuplaşma gözle görünür hale gelmektedir. Seher’in Mert’e duyduğu güven, Ali’nin şüpheleriyle çatışır. Çiğdem ise Gökhan’ın kot ihracatı aracılığıyla ailenin adını büyük bir suça bulaştırmaya çalışır. Elif memleketine dönme kararı alırken, Celal’in bu gelişmelere karşı nasıl bir hamle yapacağı izleyicilerin merak konusu olacak.

Yüzleşme felakete dönüşüyor

Yetimhaneden kaçan Ferhat kötülüklere bulaşınca Emin ve Özlem, Çetin’den yardım ister. Çetin, Ali’yle yüzleşmek için onu çağırır ancak bu buluşma büyük bir tartışmaya dönüşür. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte Çetin binadan düşer. Çetin’in hayatta kalıp kalmayacağı büyük bir merakla beklenirken, Ali ve Seher’in yaşadığı bu kriz ilişkilerinde onarılamaz bir kırılmaya mı yol açacak sorusu izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek.







