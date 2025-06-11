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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

16:0611/06/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'da denizden 75 kilo atık çıkarıldı.
Muğla'da denizden 75 kilo atık çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Denizden çıkarılan 75 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen temizlik çalışmalarına Akyarlar Sahili'nde devam edildi.


Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler ile cep telefonu, mini vantilatör gibi atıklar çıkarıldı.


Denizden çıkarılan 75 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.


Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, yaptığı açıklamada, belediye ekipleri tarafından karada ve denizde yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.


Vatandaşların daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde denize girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Özsert, "Bodrum Belediyesi olarak 67 halk plajımız var. Bu plajlarda vatandaşlarımız ücretsiz olarak denize girebiliyor. Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci de bu konuda çok hassas. Bütün misafirlerimizin, Bodrumlu vatandaşlarımızın rahatça denize girmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Deniz dibi temizlik çalışmasına, 18 Haziran'da Turgutreis Mahallesi'nde devam edilecek.



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