Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Vatandaşların daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde denize girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Özsert, "Bodrum Belediyesi olarak 67 halk plajımız var. Bu plajlarda vatandaşlarımız ücretsiz olarak denize girebiliyor. Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci de bu konuda çok hassas. Bütün misafirlerimizin, Bodrumlu vatandaşlarımızın rahatça denize girmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.