Bu başlangıçlar kısa ama nitelikli

İKÜ Yayınevi Editörü Seza Özdemir ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yayıncılık macerasını, hâlihazırda yayınlanmaya devam eden “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini ve önümüzdeki dönemlerdeki hedeflerini konuştuk.

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi olarak son çıkardığınız “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisinden konuşacağız. Ancak buna geçmeden önce üniversitenin yayın sektörüne nasıl girdiğini anlatabilir misiniz?

İstanbul Kültür Üniversitesi kurulduğu 1997’den beri yayıncılık yapıyor. Bu alana ilgisi ve bilgisi ise iki etkene dayalı: Üniversitenin kurucu vakfının da temellerini oluşturan ve bugün 60. yılını kutlayan Kültür Koleji geleneği ile üniversitenin kurucuları ve yöneticilerinin kitaba değer veren yaklaşımları. Buradan hareketle akademisyenlerimizin bilimsel yayınlarına ek olarak 2009’dan beri İKÜ Yayınevi adıyla ebeveynlere, gençlere ve iş dünyasına yönelik kitaplar da yayımlıyoruz. Böylece hem üniversite öğrencilerine ve araştırmacılara hem de genel okura hitap eden, kişisel ve toplumsal sorunları farklı bakış açılarından inceleyip sorgulayan kitapları kapsayan bir yayıncılık yürütebiliyoruz.

Bu yayınevinde neler yapıyorsunuz?

Kültür ailesi her zaman bütüncül bir bakış açısıyla anaokulundan iş dünyasına kadar bireyin gelişimini, topluma kazandırılmasını önemsedi. Bu sebeple genç kuşakları toplumdan daha evvel tanıyıp topluma bu anlamda yeni bir şeyler söylemeyi dert ediniyoruz. Buradan hareketle gençliği ve toplumu daha iyi anlayacak yayınlar üretmeye çalışıyoruz.

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Genç kuşak için çıkardığınız kitaplardan örnek verseniz?

Üç yıldır peş peşe genç kuşaklarla ilgili kitaplar yayımlıyoruz. Bunlar, Y ve Z kuşaklarının dünyayı nasıl algıladığını, toplumda yaşananları nasıl değerlendirdiğini, sorunlara nasıl yaklaştığını, düşünme, üretme ve problem çözme dinamiklerini inceleyen kitaplar. “Milenyum Kuşağı Kuralları” ve “İşte Z Kuşağı” adlı kitaplarımız bunlardan bazıları.

Editörlüğünü yaptığınız “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisine gelelim. Bu seriyi çıkarmaya ne zaman başladınız ve kaç kitap yayınlanacak?

Bu kitap dizisi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü “A Very Short Introduction” adlı dizisinden seçilerek hazırlanan ve 28 kitaptan oluşan bir dizi. Proje 2019’un başında hayata geçti ve tamamlanması iki yılı bulacak.

MERAKI OLAN İÇİN BİR ANAHTAR

“Çok Kısa Bir Başlangıç” serisinde neler var?

Bu diziden çıkan ilk dört kitabımız Felsefe, Demokrasi, Kozmoloji ve Sanat Tarihi. Bunun dışında Psikoloji de çok yakında okurlarla buluşacak; yine Bilinç adlı kitabı da 2 Kasım’da başlayacak İstanbul Kitap Fuarı’na yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan hem fen bilimlerine hem sosyal bilimlere hitap eden farklı başlıklar var. Zekâ, Evrim veya Kuantum Teorisi gibi kitaplar da olacak, tarihle ilgili kitaplar da. Antikçağda Savaş, Haçlı Seferleri, Fransız Devrimi, İspanyol İç Savaşı gibi insanlığın gelişimi açısından birer dönüm noktası olan dönemler hakkındaki kitaplar bunlardan bazıları.

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Peki bu kitaplar ile neyi hedeflediniz?

İnternet çağında yaşıyoruz ve uçsuz bucaksız bir bilgi alanına ulaşabiliyoruz. Ancak bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadarı gerçek veya ne kadarı ütopik? Tüm bunları ayırt edebilmek için bile belirli bir bilgi birikimine ve sorgulama becerisine sahip olmanız gerek. Diyelim 70 yaşında ya da 18 yaşında biri, sanat tarihine ilgi duymaya başladı ve bu alanla ilgili temel düzeyde kültürel bilgiye erişmek istiyor. İnternetten yararlanmak istese doğru, güvenilir ve rahat anlayabileceği genel bir çerçeve çizmesi zor olabilir. İşte bu noktada biz de hem nitelik düzeyi yüksek hem de derin konuları küçük hacimlerde, basitleştirmeden sunabilen kitaplar yayımlamak istedik ve bu diziyi seçtik. “Çok Kısa Bir Başlangıç”ın her bir kitabı, hangi konuyu anlatıyor ise o alanı bilmeyen birisinin çok rahat anlayabileceği ve keyifle okuyabileceği nitelikte. Bu kısa başlangıçtan sonra okurun o alandaki merakı devam ederse o kitap onu başka kitaplara yönlendirecektir.

Bu diziye Türk yayıncı olarak katkınız ne oldu?

Bu kitapları nitelikli çeviri yayıncılığıyla okura sunmak bize yeterli gelmedi, aynı zamanda kendi ülkemizden bilim insanlarının da o alanla ilgili görüşlerini okura ulaştırmak istedik. Bu nedenle Türkiye’de kendi alanlarında uzman olan bilim insanlarımız, bu kitapların Türkçe baskısına özel birer önsöz yazıyorlar. Örneğin, Sanat Tarihi kitabında sanat tarihçisi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun, Felsefe kitabında da felsefeci Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in önsözü var. Yine Prof. Dr. Ali Vahit Turhan (Demokrasi), Prof. Dr. Rennan Pekünlü (Kozmoloji), Prof. Dr. Nebi Sümer (Psikoloji), Prof. Dr. Sinan Canan (Bilinç), Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy (Evrim) gibi hocalar da bu kitaplara katkı sunanlardan bazıları ve devamı gelecek. Her birine çok teşekkür ederiz.

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Serideki tüm kitapları konuşmamız zor olacak. “Kozmoloji” kitabından bahsetmek istiyorum. Bu alanda Türkçe yayınlanan çok fazla kitap yok ve çok karmaşık bir alan. Bu kitap kozmoloji ile ilgili ne anlatıyor?

Son yıllarda popüler bilim kitaplarında bir artış var, kozmoloji de o alanlardan biri. Bilim ve teknoloji ilerledikçe evrene duyduğumuz merak toplumun geniş kesimine de yayılıyor. Bu kadar devasa bir konuda okumaya başlamak, fen bilimleri veya bu konu hakkında fazla bilgisi olmayan insanlara biraz korkutucu gelebiliyor. Kitap evren ve gökyüzü hakkında bilgi edinmek isteyen; astronomi, fizik ve kozmolojiye merak duyan her yaştan okur için temel düzeyde bilgiyi sunuyor. Günümüzde evrende başka yerlerde yaşam olasılığı, çoklu dünyalar ya da sicim teorisi gibi teoriler çok tartışılıyor. Kitapta bu anlamda güncel tartışmalara da değiniliyor. Merak edenler için ilginç bir okuma olacaktır.

Son olarak bu serinin dışındaki yayınlarınızdan söz eder misiniz?

Üniversitede akademisyenlerimizin hazırladığı çalışmalar, genç kuşaklar ve anne babalara yönelik hazırladığımız yayınlar çıkmaya devam edecektir. Diğer yandan öğretmenleri yeni ufuk ve yaklaşımlardan haberdar kılacak kitaplara da devam edeceğiz. Şu anki kısa vadeli yayın programımızda da “Çok Kısa Bir Başlangıç” dizisinin kitapları ön plana çıkıyor. Çünkü bu dizi, gençlerin ve toplumdaki her yaştan okurun çeşitli konu başlıklarında, doğru ve güvenilir bilgiye Türkçe olarak da kolaylıkla erişebileceği bir dizi ve bugün bu erişime çok ihtiyacımız var.